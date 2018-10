Mészáros Lőrinc gyerekei 5,3 milliárdból építenek stadiont ÉRDEN

Érden stadion és multifunkcionális sportközpont épül. (Az NB III-as csapatnak kell egy korszerű létesítmény, ebben szerintem mindannyian egyetérthetünk, erről kár is lenne vitát nyitni, akinek nem tetszik, az mormolja, hogy hajrá Magyarország, hajrá magyarok.)

A G7 írta meg, hogy a közbeszerzési adatbázisba feltöltött dokumentumból derült ki, hogy a kormány által a Modern Városok Program keretében eredetileg elkülönített 3,3 milliárd forintnál a beruházás miatt kiírt közbeszerzésre beérkező legalacsonyabb ajánlat jóval több: 5,3 milliárd forint.



A két szakaszra bontott fejlesztést Mészáros Lőrinc gyerekeinek cége, a Fejér-B.Á.L. Zrt. és a szintén kormányközeli Épkar Zrt. konzorciuma nyerte el. (Három másik cég is indult, de kettőt kizártak, a harmadik, a stadionépítésben tapasztalt Záév Zrt. pedig még a győztesnél is 700 millióval drágább ajánlatot adott.)

A sportközpont állami támogatásáról 2016 áprilisában döntött a kormány, ami megbízta a Nemzeti Sportközpontokat (NSK) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással. Pár nap múlva bemutatták a terveket, de a sportközpont 2017 őszére nem készült el, csúszás van.

Az építési területtől légvonalban kb. 600 méterre van az Érd Aréna uszodával és kézilabdapályával, a honlap szerint az „érdi közösségi és sportélet színterévé váló komplexum 2013-ban tao-támogatás segítségével került az Érdi Sport Kft. tulajdonába és nyitotta meg kapuit”. Mellette épp most húznak fel egy jégcsarnokot is, ahol a jövőben elvileg hokimeccseket is játszhatnak. (G7)