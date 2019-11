Lassan megtelik a a Kossuth tér a tüntetőkkel

Elindult az MTA-tól a közoktatásért tüntetők menete, az eleje már be is ért a Kossuth térre. A tömeg élén egy rejtélyes, nevesincs fúvószenekar bukkant fel kollégámnak, Halász Júliának azt mondták, véletlenül jártak arra. Ők a tömeg elején játszottak, így már be is értek a Kossuth térre. Több ezren vannak a demonstráción, kollégám becslése szerint bőven meg fog telni a tér.

A szakszervezetek követelései az alábbiak:

értékálló bér,

maradjanak közalkalmazotti státusban a szakképzésben dolgozók,

csökkentsék a diákok és a pedagógusok munkaterheit,

rendezzék a túlmunka kérdését,

illetve hogy vonják vissza a hatévesek kötelező beiskolázását.

Az Emmi is reagált, szerintük a pedagógusok nem a kormány ellen tüntetnek, és meg vannak becsülve rendesen.

Az MTI szerint a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) követeléseit tartalmazó petíciót már átadták az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) részére . Szabó Zsuzsanna, a PSZ elnöke az átadás előtt közölte: a követeléseiketa Kossuth térre szervezett tüntetésen is ismertetik.

Fotó: Halász Júlia/444.hu

Fotó: Halász Júlia/444.hu