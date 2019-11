„Magyarock” szlogennel, agancsos logóval megyünk neki az olimpiának

Az alapszabály módosítása mellett a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szombati közgyűlésén megválasztották az ötkarikás szervezet etikai bizottságát

és bemutatták a magyar csapat új arculatát is.

Fotó: Magyar Olimpiai Bizottság



A MOB alapszabálya mellett - amely újdonságként a független etikai bizottság létrehozását, annak működését, és feladatait is magában foglalja - a felügyelő bizottság ügyrendje is változott. Vékássy Bálint, a MOB főtitkára azt mondta, a változtatásokra kettős célból volt szükség: egyrészt az önálló etikai bizottság létrehozása miatt, másrészt a szervezeti és működési szabályzattal való harmónia okán.

"Az alapszabály módosításának mai elfogadásával felállhat végre az önálló etikai bizottságunk. Azzal a szándékkal fogtunk hozzá összeállításának, hogy egy olyan, megkérdőjelezhetetlen hitelességű testület álljon föl, amelynek nem minden tagja kötődik a sporthoz, és amelyik kötődik, az is szemrebbenés nélkül meszelje el a MOB elnökét is, ha egy ügy úgy kívánja" - fogalmazott a MOB elnöke.



Vékássy Bálint bemutatta a Magyar Csapat új arculatát, annak elemeit, a kereskedelmi (csapat)logót, a "Magyarock"-at, valamint a "Mi vagyunk" szlogent. A sportvezető beszélt a közel 200 fős Magyar Csapat, mint "elitklub" létrehozásáról, annak kritériumrendszeréről.