Gondatlan veszélyeztetéssel vádolnak két ápolót egy idősek otthonában

Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vádjával állítottak bíróság elé Békéscsabán két ápolót, miután egy gondjaikra bízott páciens az ő hibájukból veszthette életét egy idősek otthonában.

A másodrendű vádlott 2018. április 18-án az megmosdatta az otthon egyik lakóját. Miután végzett, a tisztálkodószert, ami egy felcímkézetlen flakonban volt, a sértett éjjeli szerkényére tette több üdítős palack mellé.

Miután a másodrendű vádlott elhagyta a szobát, az első rendű vádlott elkezdte megetetni az idős pácienst. Ennek során az éjjeliszekrényről elvett, felcímkézetlen palackból is itatott vele egy-két kortyot. Mivel az tisztítószer volt, a lakó rosszul lett, majd a kórházba szállítást követően meg is halt. (Via Bors)