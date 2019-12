Ezért változtatunk a kommentelés szabályain

A 444 szerkesztőségében sokan sokféle különböző dolgot gondolunk a cikkeink alatti kommentelésről, de abban a többség egyetért, hogy a dolognak csak akkor van értelme, ha ezek a hozzászólások adnak valami pluszt az újsághoz. Ebben az értelemben nem minden komment ugyanolyan értékes. Szuper, ha valaki fel tud vetni új szempontokat, lecsapni egy jó poént, vagy akár szólni, ha a szerző hibázott valamiben. Ehhez képest vannak kifejezetten káros hozzászólások, a személyeskedő trollkodástól az álhírek és a politikai célokat szolgáló propaganda szándékos terjesztéséig.



Négy évvel ezelőtt, 2016 elején pont azért vezettük be a moderálást, mert úgy éreztük, hogy rosszul alakul az újságot, és a körülötte létrejött közösséget építő és romboló kommentek aránya, és most is ezért nyúlunk újra a rendszerhez.

A 444 cikkei alatt naponta körülbelül ezer ember, összességében 7-8 ezer hozzászólást ír. Ahogy az elmúlt években nőtt a 444, úgy emelkedett a kommentek száma is, és hiába döntöttük el 2016-ban, hogy moderálni fogunk, ez a növekvő számok miatt egyre nehezebben megy.

Moderálnunk pedig a magyar és EU-s jogszabályok miatt is muszáj, minket is felelősség terhelhet azért, amit a cikkeink alá írtok. De a jogi ügyeken túl is vannak bőven olyan trollkodó, személyeskedő, romboló hozzászólások, amik ártanak a 444-nek és ártanak az újság körül kialakult kommentelő közösség normális részének.

Azzal, hogy jelentősen csökkentjük a kommentelhető cikkek számát, és hogy egy-egy cikkhez csak 24 órán keresztül lehet majd hozzászólni, azt akarjuk elérni, hogy hatékonyabban tudjunk moderálni. Az eddigiekhez képest újdonság az is, hogy csak a cikk témájához lehet hozzászólni. Azt is tervezzük, hogy a kommentelési szabályokat az eddigieknél lényegesen határozottabban fogjuk betartatni.

Egészen biztosan lesznek helyzetek, amik nem teljesen egyértelműek. Nem lehet mindig feketén-fehéren megmondani, hogy melyik poén tartozik még szervesen a cikk témájához és melyik nem, meddig tart a kritika és vita, és hol kezdődik a személyeskedés. A következő hónapokban a 444 stábja, a moderátorok és kommentelők is együtt fogják alakítani ezt az új rendszert. Fontos, hogy a mostani változtatás egy folyamat része, figyeljük, milyen hatásai vannak az új szabályoknak, és ha kell, tovább alakítjuk a rendszert.