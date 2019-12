Scorsese a legújabb filmjéről: Könyörgöm, ne telefonon nézzék!

Martin Scorsese október elején a Marvel-univerzumot illette heves kritikával, most pedig a Netflixen keresztül vitt be újabb ütést a korszellemnek. Legújabb, Az ír című maffiafilmjét ugyanis - most, miután megvolt a bemutató a mozikban - a Netflix forgalmazza. A rendező arra kérte az embereket, hogy ha otthon nézik is Az írt, lehetőleg minél nagyobb képernyőn tegyék.

„Az javaslom, hogy ha bármikor meg akarja nézni az egyik filmemet, kérem, kérem, ne telefonon nézze, kérem. Egy iPaden, egy nagy iPaden legalább” - mondta a rendező, aki szerint ugyanez vonatkozik a világ legtöbb filmjére is.

Scorsese kijelentése kettéosztotta a rajongókat. Sokan eddig is amellett kardoskodtak, hogy mindenki moziban nézze a Robert De Niro, Al Pacino és Joe Pesci főszereplésével készült filmet, mások viszont örülnek annak, hogy a film a Netflixes forgalmazás miatt kisebb kijelzőkön is kényelmesen elérhető.

Néhányan büszkén osztogattak képeket a közösségi médiában arról, hogy, nemhogy telefonon, de okosórán nézik a filmet.

Sok nézőnek az sem tetszett, hogy Az ír nagyon hosszú, ezért terjedni kezdtek olyan leírások is, amik minisorozatra bontják a film három és fél órás játékidejét.

Scorsese egyébként a Netflix által előszeretettel alkalmazott minisorozat formátumról azt mondta, nem is gondolt rá, hogy így kellene megcsinálni a filmet, szerinte az ugyanis Az ír a részletek folyamatos halmozódására épít, ezt a hatást pedig csak akkor éri el, ha valaki egy ültőben nézi végig. A rendező szerint ugyanakkor a sorozattal, mint formátummal, semmi probléma nincs, sőt a karakterek finom ábrázolásához és egész világok felépítéséhez tökéletes, de ő most nem erre hajtott. (Guardian)