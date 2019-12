Csőd fenyegeti az amerikai katolikus egyházmegyéket a pedofil papok miatt indított perek után

Az AP amerikai hírügynökség hosszú riportban számol be arról, hogy rendkívül nehéz helyzetbe hozhatja a római katolikus egyházat az Egyesült Államokban az a több államban is elfogadott törvénymódosítás, amely kiterjesztette a papok által zaklatott és megerőszakolt személyek számára a keresetek indításának idejét.

Összesen 15 amerikai államban törölték el az elévülési időt az egyházon belüli pedofil bűncselekményeknél, emiatt pedig évtizedekkel ezelőtti esetek is bíróságok elé kerülhetnek. A törvényváltoztatás előtt csak akkor volt valakinek lehetősége jogi és anyagi elégtételt kérnie, ha a bűncselekmény megtörténte után viszonylag hamar, általában már a húszas éveiben jelentkezett a hatóságoknál. De elég pontosan tudni, hogy ezeknél a bűncselekményeknél a trauma feldolgozása nem így történik, sokan évtizedekig is hordozzák magukban annak emlékét, hogy mit követtek el velük szemben gyerekként, ráadásul hosszú évtizedeken át a társadalmi környezet sem volt olyan, amely megkönnyítette volna, hogy egy fiatal a hatóságok és a nyilvánosság elé álljon.

Most viszont számos régi ügy is a bíróságok elé kerülhet. Az egyik sértett, a 71 éves Nancy Holling-Lonnecker például arról beszélt az AP-nek, hogy őt az ötvenes években, amikor hét éves volt, többször is megerőszakolta egy pap.

Az AP próbálta megbecsülni, hogy hány érintettje lehet ezeknek az ügyeknek, de ügyvédekkel és az egyházon belüli szexuális bántalmazás áldozatait segítő csoportok tagjaival beszélve is csak közelítő becsléseik vannak. Ezek szerint viszont csak New York, New Jersey és Kalifornia államokban ötezer új keresetre lehet számítani a katolikus egyházzal szemben, és a kártérítések összege meghaladhatja a négymilliárd dollárt.

A papi zaklatás egy áldozata, aki nevét nem kívánta nyilvánosságra hozni, tanúvallomása után hegedül a pápa, illetve püspökök és érsekek előtt a Vatikánban, idén februárban Fotó: VINCENZO PINTO/AFP

Ügyvédek szerint a kifizetéseket mértékét befolyásolhatja majd az elmúlt évek megváltozott közhangulata is: egyrészt a metoo-mozgalom nyomán nagyobb figyelem jut már a szexuális erőszak áldozataira, másrészt tavaly egy pennsylvaniai vizsgálat arra jutott, hogy az állam papjai hetven éven át több mint ezer gyermeket zaklathattak, ezután pedig országszerte rengeteg új vizsgálat indult. A közvélemény azóta sokkal jobban foglalkozik a papi pedofíliával, mint a megelőző évtizedekben bármikor, és ez vélhetően tükröződni fog az esküdtszéki döntésekben is, legalábbis a lapnak nyilatkozó ügyészek erre számítanak.

Egy Los Angeles-i ügyvéd, Paul Mones is arról beszélt, hogy a korszellem teljes mértékben kedvezőtlen a katolikus egyház számára. Szerinte a kártérítések összege azon múlhat majd, hogy a sértettek megállapodnak-e az egyházmegyékkel vagy pedig bíróság elé viszik majd a dolgot. Mindenesetre országszerte több ezer bejelentett esetről tudni, a bíróságokat elárasztották a papok által zaklatott emberek beadványai.

A katolikus egyház amerikai vezetői éveken át lobbiztak az elévülési idő felfüggesztése ellen, de végül sikertelenül. Mint az AP írja, pont attól tartottak, ami most történik. Szerintük ráadásul mivel sokszor régi ügyekről van szó, rég halott papoknak kéne megvédeniük magukat a vádak miatt, ami persze lehetetlen.

Az AP cikke szerint számos most benyújtott feljelentés olyan egyházi személyekre vonatkozik, akiket az egyházmegyék korábban már a joggal megvádolt kategóriával illettek. Az összesítések szerint az Egyesült Államokban 5173 olyan pap, egyházi kötelékben dolgozó világi személy és más egyházi tag van, akiről az egyházmegye is elismerte a vádak jogosságát. Vannak ugyanakkor papok, akiket korábban sosem vádoltak meg, és közülük sokan halottak. Ez pedig komoly kihívások elé állítja majd az igazságszolgáltatást.

Mint a hírügynökség írja, az egyházi vezetők az elmúlt évtizedek során több millió dollárt költöttek lobbitevékenységre, hogy elkerüljék ezt a helyzetet. Most viszont egy új korszak jön, ami a kártérítésekről és az egyházmegyék csődjéről szólhat majd. Az egyházmegyék már külön kártérítési alapokat hoztak létre, melyekkel a peren kívüli megegyezéseket finanszírozzák.

Egyházi vezetők szerint ez viszont rossz irány, hiszen így csődbe mehetnek az egyházmegyék, melyek amúgy rendkívül fontos feladatokat látnak el a helyi közösségek érdekében. Ennek ellenére egyre gyakoribbak a csődeljárások: eddig több mint 20 egyházmegye vagy vallási rend jutott arra, hogy nem tudja tovább finanszírozni tovább a működését a kártérítések miatt.

A következő a sorban a buffalo-i egyházmegye lehet, amely több mint száz, általuk is hitelesen megvádolt pap áldozatának kezdtek el kártérítést fizetni, és ezért már el kellett adniuk 1,5 millió dollárért azt a villát, ahol egykor a püspök lakott.

Az áldozatok között azonban sokan vannak, akik nem elégednek meg a peren kívüli megegyezéssel és a kártérítéssel, hanem a bíróság elé viszik az ügyet, mert fel akarják tárni azt a közeget, amely lehetővé tette a zaklatásukat. Ez jóval lassabb eljárást jelent, ugyanakkor fenyegetőbb is az egyház számára: mivel még nagyobb nyilvánosságot és ha a bíró úgy dönt, még nagyobb kártérítést is jelenthet.

Arról, hogy a katolikus egyházat kétezer éve kísértik a gyerekmolesztáló papok, és nem tud szabadulni tőlük, ebben a cikkünkben hosszasan írtunk.