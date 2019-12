Az állami tévé 13 percen át interjúvolta a saját ügyvédeit, a Médiatanács szerint ez kiegyensúlyozott tájékoztatás

A kizárólag fideszes tagokból álló Médiatanács szerint tökéletesen megfelelt az MTVA a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének, amikor csak a saját ügyvédeit interjúvolta meg a Kunigunda utcai székházfoglalás ügyében, írja az Index.

Ahogy szeptemberben beszámoltunk róla, az első fokú bíróság ítélete szerint az ellenzéki politikusoknak joguk volt bemenni az MTVA Kunigunda utcai székházába a rabszolgatörvény elleni tüntetések idején, és nem lehetett volna kidobni őket onnan. Az ítélet arra jutott, hogy a képviselők bent tartózkodása nem okozott aránytalan sérelmet az állami médiának, a bíró pedig azt hangsúlyozta, hogy az országgyűlési képviselők munkájukat a köz érdekében végzik, és nem utasíthatóak.

Az MTVA szeptember 27-i, „Ma este” című műsora

„Ellenzéki képviselők fenyegetik a közmédiát” címmel számolt be a nem jogerős ítéletről úgy, hogy csak az MTVA ügyvédeivel készítettek interjút. Az adásrészletet itt lehet megnézni:

Mivel az ellenzéki képiviselők ügyvédjét nem hívták be, és az MSZP közleményét sem olvasták fel, a párt a Médiatanácshoz fordult. A Karas Monika vezette testület szerint az állami tévé eljárása teljesen rendben volt:

„A műsorszegmensben elhangzottakból egyértelműen megállapítható – hiszen a beszélgetésben résztvevők több alkalommal utaltak rá –, hogy a felperesek ellentétes állásponton vannak, és az is kifejezésre került, hogy másként értelmezik az ítéletet. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás körében csupán lehetősége, de semmiképpen nem kötelezettsége a Médiaszolgáltatónak, hogy részletesen ismertesse az ellentétes álláspontot, jelen ügyben pl. az MSZP hivatkozott közleményét, vagy az érintett személyek - esetleg pártjaik képviselője, vagy jogi képviselőik - meghívása útján mutassa be az ellenzéki álláspontot.” A Médiatanács szerint az ellenzéki oldal álláspontja világosan kiderült a Demokratikus Koalíció rövid közleményéből („Közmédia! Akkor hamarosan újra nálatok!”), a műsorvezető pedig többször utalt arra, amit szerinte az ellenzék gondol.

„Nem határozható meg absztrakt módon, hogy hány, a témában álláspontját közzétevő félnek és hány eltérő véleménynek kell teret adni a műsorszámban. Amennyiben több szervezet, társadalmi csoport, politikai párt is ugyanazon, vagy nagyban hasonló álláspontot képvisel egy adott ügyben, s azok között érdemi különbségek nem fedezhetők fel, abban az esetben elég csak az egyik ilyen szervezet vagy csoport álláspontját közzétenni. (...) A Médiaszolgáltató a kiegyensúlyozott tájékoztatás körében nem köteles egy adott üggyel kapcsolatban valamennyi létező álláspontot felderíteni, a Médiaszolgáltatónak nem kötelezettsége, hogy minden egyes nyilvánosságra hozott véleményt, azok képviselőivel együtt megjelenítsen” - írja a médiatanácsi határozat.

Sőt, a testület arra is hivatkozik, hogy az interjúban utalásszerűen kiderült, létezik más álláspont is, mint az MTVA-é.

„A Médiatanács megállapította, hogy a közleményből kitűnően, továbbá a Médiaszolgáltató által is idézett DK közleményből, valamint egyébként a per tényéből adódóan is nyilvánvaló volt, hogy létezik érdemben ellentétes vélemény, melyről a Médiaszolgáltató tudomással bírt. A műsorvezető felvezetőjéből („Az elsőfokú ítéletet az ellenzéki képviselők és az ellenzéki médiumok egy része győzelemként értékelik, több politikus már azzal fenyegetőzik, hogy visszajön.”) ez egyértelműen kiderült, továbbá a beszélgetés során a következők szerint több alkalommal, utalás formájában is kifejezésre került, hogy létezik ellentétes álláspont.” A Médiatanács ki is választott egy idézetet, ami szerintük alátámasztja a kiegyensúlyozott tájékoztatást. A műsorvezető ugyanis azt mondta: „Kiterjeszthető ez a bírósági állásfoglalás arra, amit ott a képviselő hölgyek és urak mondanak, hogy mostantól kezdve aztán itt mindent lehet? De legszebb egyébként a DK közleménye, azonnal az ítélethirdetés után megjelent: Közmédia! Akkor hamarosan újra nálatok!”

A hatóság szerint ezzel ismertették, hogy az ellenzéki képviselők - saját álláspontjuk szerint - a jövőben szabadon bemehetnek az MTVA épületeibe.

