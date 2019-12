A korcsolyaszövetséget félti a retorzióktól a magyar olimpiai bajnok, aki vérig sértette Kínát

Még nagyobb a botrány a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázóknál, mint elsőre tűnt. A hét elején derült ki, hogy a korcsolyaszövetség hazarendelte a sanghaji világkupáról a váltóban tavaly olimpiai aranyérmet nyert Burján Csabát egy Instagram-posztja miatt. A sportoló kiakadt, hogy sokáig kell várni a kijutásra a repülőtéren, és a hosszú sort egy F*cking China felirattal mutatta meg. (A posztot később törölte, de van, akinél megmaradt):

Burján most megszólalt a Nemzeti Sportnak, az interjúból pedig az derült ki, hogy a csapat kínai főszponzora vette észre a posztot, és követelte, hogy azt szedje le.

„Lefeküdtem aludni, mert tényleg nem gondoltam semmi rosszra, aztán reggel Bánhidi Ákos csapatvezető szólt, hogy azonnal távolítsam el, mert Linának, a vezetőedzőnknek jelzett a kínai főszponzor – ők ketten is csak ebből a jelzésből tudták meg, hogy előző este mit írtam ki. Le is vettem, ekkor írtam meg a bocsánatkérő posztot is, és természetesen elnézést kértem Linától is. Ezek után jött az edzés, majd később egy megbeszélést hívtak össze Ákosék – ott esett le igazán, mit tettem, és hogy sokkal súlyosabb a helyzet, mint gondoltam”.



Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Burján szerint nekik még csak át sem futott az agyán, hogy a vezetőedző és a főszponzor is kínai, fáradt volt, nem gondolkozott, nem Kínát és a kínaiakat akarta szidni, csak a helyzetet, a sorban állást akartam megmutatni. „Nem sikerült” - foglalta össze.



A Linaként emlegetett vezetőedző, Csang Csing Lina 2012 óta irányítja a magyar csapatot, az ő segítségével nyerte a váltó az olimpiai aranyat is. Burján vele kapcsolatban azt mondta: „Megtudtam, hogy Lina roppant kellemetlen helyzetbe került, a hazájában ez nagy bűnnek számít. A csapat dél-koreai edzője, Dzse Szu Csun félre is hívott, és elmagyarázta, hogy Ázsiában egy ilyen poszt, megjegyzés egészen más hatásokat vált ki. Eszembe jutott a pjongcsangi eset, amikor az olimpiai döntőben kizárták a dél-koreaiak legjobbját ötszázon, és az így a harmadik helyre lépő kanadai lányra zúdult minden, ő még fenyegető üzeneteket is kapott. Hogy ennyire érzékeny téma ez Ázsiában, egy életre megtanultam. Ráadásul ma már úgy gondolom, hogy Magyarországon is lett volna következménye egy ilyen megjegyzésnek, vagyis ez mindenhol hatással van az emberekre.”

Azt már a hét elején tudni lehetett, hogy a kínai edző az eset miatt lemondott, de a szövetség nem fogadta el a lemondását. Ezzel viszont még nem jutott nyugvópontra az ügy, mert Burján szavaiból az derül ki, hogy nem dőlt el, marad-e a kínai szakember, és marad-e a csapat kínai főszponzora.

„Nem tudom, mi lesz akkor, ha a szövetség mellől elpártol a főszponzor, vagy ha Lina nem marad a magyar csapat vezetőedzője. Ha engem eltiltanak, nem szólok egy szót sem. Biztosan nehéz lenne a versenyeket itthonról követni, de inkább engem büntessenek, mint bárki mást. Nem szeretném, ha az én meggondolatlanságom miatt mások bűnhődnének.”

Burján 2018-ban a váltóban Liu Shaolin Sándorral, Liu Shaoanggal és Knoch Viktorral lett olimpiai bajnok.



A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöksége az ügy kipattanásakor közleményben kért elnézést Burján sportolóhoz méltatlan megnyilvánulásáért és fegyelmit indítottak ellene.