Nem bánja, hogy megette a 120 ezer dolláros banánt

David Datuna szombaton befalta Maurizio Cattelan legújabb műalkotását, majd két nappal később New Yorkban sajtótájékoztatón magyarázta el, hogy akciója is műalkotás, el is keresztelte "Éhes Művésznek". Fotó: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/AFP

David Datuna egyáltalán nem bánta meg tettét. Datuna, aki maga is ismert performansz- és installációs művész, szombaton befalta a miami Art Basel kiállítás fődarabját, egy a falra szigszalagozott banánt. A banán, illetve maga a banán nem, mert az csak egy banán volt, tehát valójában a falra szigszalagozott banán a hírhedt olasz művész, Maurizio Cattelan legújabb zseniális húzása volt. Ő az, aki nem is olyan rég még egy 24 karátos színarany vécécsészével pukkasztotta a polgárokat, most viszont a ló másik oldaláról indulva egy filléres árut nemesített dollártízezreket érő műalkotássá: első banánja 120 ezer dollárért kelt el.

Maurizio Cattelan "Komikus" névre keresztelt alkotása, a falra szigszalagozott banán, még mielőtt David Datuna "Éhes Művész" címen újraértelmezte volna. Fotó: Cindy Ord/AFP

Datuna pedig felfalta a műtárgyat. Ezzel amúgy nem okozott különösebb veszteséget, Cattelan eredeti utasítása alapján a falra szigszalagozott banánt, ha elrohadna, nyugodtan lehet pótolni bármilyen más, akár a sarki közértből beszerzett banánnal is. Nem is bánja a tettét, amit részben Cattelan iránti tisztelete inspirált. Az olasz "a világ egyik legnagyobb művésze" mondta, és határozottan visszautasította, hogy a banán megevésével Cattelan alkotását rombolta volna. "Ez esetben nem arról van szó, hogy felfaltam egy műalkotást. Ahogy a galéria is mondta, ez nem egy banán, hanem egy koncepció. Vagyis én a művész koncepcióját faltam fel. Szerintem ez menő, vicces, és erről szól a művészet.

Vagyis Datuna szerint ő maga is alkotott, és alkotását el is keresztelte az "Éhes Művésznek", mert "éhes voltam, és megettem". (Via CNN)