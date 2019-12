A Huawei építi a német 5G hálózat egy részét

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

A három legnagyobb német mobilszolgáltató egyike, a Telefonica Deutschland a kínai Huaweit és a finn Nokiát választotta 5G hálózatának kiépítésére - írja a Reuters. A spanyol tulajdonú mobilszolgáltató döntését parázs vita előzte meg Németországban, politikusok és közszereplők is ütköztették véleményeiket arról, mekkora hitelt adjanak az elsősorban az amerikai kormánytól érkező, Huawei-jel kapcsolatos kritikáknak és figyelmeztetéseknek.

Az amerikai álláspont szerint a Huawei szorosan együttműködik a kínai titkosszolgálattal, és ezért Washington minden külpolitikai partnerét óva inti attól, hogy a Huaweit az alapinfrastruktúra közelébe engedje. Erre az ellenérv általában az, hogy a Huawei gyorsan és jól dolgozik, és 5G hálózat építésében nem sok náluk felkészültebb cég van a világon.

Ren Cseng-fej, a Huawei elnök-vezérigazgatója Fotó: JUN YASUKAWA/The Yomiuri Shimbun

Kisebb államokat, mint Romániát már nyíltan meg is fenyegették az amerikaiak, hogy amennyiben a Huawei-jel dolgoznak, korlátozni fogják velük a titkosszolgálati együttműködést. Ugyanilyen fenyegetést kapott már Németország is, nagy kérdés, mit tesznek most az amerikaiak a Telefónica lépése után.

A másik két nagy német szolgáltató, a Deutsche Telekom és a Vodafone már eddig is együttműködött a Huawei-jel, de hivatalosan még nem jelentették be, hogy a kínai céget bízzák-e meg az 5G hálózatuk építésével. A német parlament egyébként szigorítani tervezi az 5G-t építő cégek átvilágítását, de arra kevés esély van, hogy az új szabályok esetleg diszkvalifikálnák a Huaweit.

A O2 név alatt szolgáltató Telefonica Deutschland 5G hálózatának kiépítése 2020-ban kezdődik. A német szolgáltató nem az első, amelyik a Huawei-jel köt ilyen szerződést, az első a svájci Sunrise volt, amelyik már működteti is a Huawei által épített hálózatát.

