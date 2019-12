Ákos és Tiffán Zsolt is kiszállt az Andante Borpatikából

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Kovács Ákos énekes és Tiffán Zsolt korábbi fideszes parlamenti képviselő is eladta üzletrészét a budai Andante Borpatika Kft.-ből, írja a csütörtökön megjelent HVG. Az étterem most már egy ügyvédé, Geri Zoltáné, aki két éve egy közbeszerzési ügyben is feltűnt. A lap szerint a testvére üzleti körébe tartozó Leftaton & Meadow Kft. nagyon magas áron adott bérbe buszokat a Volán vállalatoknak. Az Andante ügyvezetője továbbra is Ákos maradt.

Kovács Ákos Fotó: Facebook/Varga Mihály

A dunai panorámás étterem éveken át jutányos áron bérelt helyiséget az akkor még fideszes vezetésű I. kerületi önkormányzattól. Annyira, hogy még egy hosszúlépés is többe került, mint az egy négyzetméterre jutó bérleti díj. Az októberben polgármesterré választott V. Naszályi Márta azonban azt mondta, bár a visszamenőleges hatályú jogalkotást elítéli, a jövőben átalakítják az ingatlangazdálkodás elveit.