Akkora siker az MNB kötvényprogramja, amiből bőven jut a NER-cégeinek, hogy a jegybank 300 milliárdról 450 milliárdra emeli a keretét

Szeptember óta vásárol kötvényeket nagyobb, legalább 1 milliárd forintos mérlegfőösszegű magyar cégektől az MNB, hogy segítse a cégek finanszírozását. Ilyen cég például a Mészáros Lőrinc-féle Opus Global Nyrt. és a Tiborcz István-féle BDPST tulajdonában lévő Appeninn Nyrt., amiben a Matolcsy György vezette jegybank például 10 milliárddal ruházott be. Az MNB tájékoztatása szerint olyan nagy az érdeklődés a Növekedési Kötvényprogram iránt, hogy a jegybanki vásárlások az év végéig meghaladják a program keretösszegének kétharmadát, és a fennmaradó részt is felhasználják várhatóan jövő év elején. Ezért emelik meg 300 milliárdról 450 milliárdra a keretet. Az Index azt írta korábban, hogy a programban eddig már bocsátott ki kötvényeket a Szijj László Duna Aszfaltja, a Mészáros-féle Opus Global. A Jászai Gellért vezette 4iG is jelezte, hogy érdekli a lehetőség, de ez még azelőtt volt, hogy összeomlott az év üzlete, és mégsem vették meg a T-Systemst.