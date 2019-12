Futball-legendákat fogadott Orbán a Puskás Arénában

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

„Advent az öregfiúkkal // Advent with the old boys” – írták a képhez, amin Orbán Viktor a Puskás Arénában idős urakkal látható, többek között Schmitt Pál, Szöllősi György, Nemcsák Károly, Nyilasi Tibor és Hegyi Iván. Ott volt az Újpest egykori játékosa, Göröcs Titi János is, akit a 80. születésnapja után Orbán erkélyén ünnepelte, és amint félédes rizlinget kortyolgatott, a miniszterelnök dalra fakadt.