Több, mint tízmilliárd dollárt húztak be az amerikaiak ezreit megnyomorító cég tulajdonosai

Az amerikai opioidjárvány egyik fő okozójának tartott Sackler család kilenc év alatt 10,7 milliárd dollárt vett ki a Purdue Pharma nevű gyógyszercégéből azzal, hogy a pénzt bizalmi vagyonkezelőkhöz és más holding cégekhez irányította, írja a New York Times.

Ez egy hétfőn nyilvánosságra került vizsgálatból derült ki, amely a cég 2008 és 2017 közti tevékenységét vizsgálta. A jelentés készítői viszont nem tudják, hogy ebből a pénzből pontosan mennyi adót fizettek be.

A Purdue Pharma arról ismert, hogy 1996-ban piacra dobta az OxyContin nevű fájdalomcsillapítót, amiről azt állították, nem okoz függőséget, pedig pontosan tudták, hogy ennek az ellenkezője igaz. A cég agresszív marketinggel és az ügynökeinek adott elképesztő bónuszokkal érte el, hogy a gyógyszer az egész országban elterjedjen. Az OxyContin más fájdalomcsillapítóknál jóval lassabban szívódik fel, a hatása pedig nagyon hasonlít a heroinéra és a morfinéra.

Oxycontin, az előfutár Fotó: Darren McCollester/Getty Images

Az ehhez hasonló, vényre és vény nélkül is kapható, opioid típusú fájdalomcsillapítók emberek tömegeit tették függővé, 2017-ben a 72 ezer túladagolás következtében elhunyt amerikai közül 49 ezer volt opioidfüggő. Az elmúlt húsz évben amerikaiak százezrei estek áldozatul a krízisnek.

A most nyilvánosságra került számok fontosak lehetnek a cég ellen zajló, több ezer szövetségi és állami szintű perben is. Augusztusban szintén a New York Times írt arról, hogy a család hárommilliárd dollárt fizetne, és a cégtől is megválna egy megállapodástervezetben. (Reuters)