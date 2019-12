Áder a tiltakozások ellenére is aláírja a tb-törvényt

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Miután a a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Szakszervezeti Szövetség és Karácsony Gergely is felszólította Áder Jánost, hogy ne írja alá a társadalombiztosítási törvény módosítását, a köztársasági elnök szerdán közleményt adott ki arról, miért támogatja mégis a javaslatot, ami alapján a 23 ezer forintos fizetési kötelezettség elmaradása miatt megszűnik az érintettek jogosultsága az államilag finanszírozott egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. Felhívták a figyelmet arra, hogy nagy számban lehetnek olyanok, akik tájékozatlanságuk, a hivatali ügyintézésben való járatlanságuk, a munkaadójuk hibája, vagy akár saját mulasztásuk miatt nem rendezik időben társadalombiztosítási jogviszonyukat.

A szöveg áttanulmányozása után Áder arra jutott, hogy „nem a törvény szégyenteljes, hanem azok magatartása, akik – különösen advent idején – indokolatlanul keltenek félelmet az emberekben”.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Köztársasági Elnöki Hivatal Sajtóigazgatósága a következő közleményt adta ki:



„Az Országgyűlés 2019. december 11-én fogadta el »A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről« szóló törvényt.



Az elmúlt napokban élénk vita alakult ki az új rendelkezések társadalmi hatásáról. Néhányan azt vizionálták, hogy 700.000 ember »eshet ki« az egészségügyi ellátó rendszerből.



Mi az igazság?



Az új szabályozás alapján – úgy, mint eddig – teljes körű természetbeni egészségügyi ellátásra jogosult minden kiskorú, minden tanuló, minden nyugdíjas és minden biztosított munkavállaló. A hatályos törvények ma is biztosítják a szociálisan rászorultak, hajléktalanok egészségügyi ellátását. Ezen a most elfogadott törvény nem változtatott.



A törvénymódosítás nem érinti a sürgősségi ellátást és a mentést. Erre továbbra is – úgy, mint eddig – mindenki jogosult marad.



Miért indokolt a törvénymódosítás?



Az elmúlt időben jelentősen nőtt azoknak a száma, akik – közülük nem kevesen szándékosan – nem fizettek egészségügyi szolgáltatási járulékot. De az egészségügyi szolgáltatást igénybe vették. Ez igazságtalan és méltatlan a járulékot becsületesen fizető honfitársainkkal szemben.



Ezért az új törvény úgy rendelkezik, hogy azok a személyek – és csak azok –, akik a jövőben szándékosan nem fizetnek egészségügyi szolgáltatási járulékot, az egészségügyi szolgáltatást csak akkor vehetik igénybe, ha tartozásukat rendezték. Ugyanakkor a sürgősségi ellátásra a tartozásukat még ki nem fizető polgárok is jogosultak.



Néhányan azt mondták a törvényről, hogy szégyenteljes. A törvény alapos áttanulmányozása után kijelenthetem, hogy nem a törvény szégyenteljes, hanem azok magatartása, akik – különösen advent idején – indokolatlanul keltenek félelmet az emberekben.



Mindezekre tekintettel a mai napon elrendeltem a törvény kihirdetését.



Áder János

Magyarország köztársasági elnöke”