A közös gazdasági övezet létrehozásáról tárgyaltak Szerbia, Albánia, Észak-Macedónia és Montenegró vezetői

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Komplex gazdasági együttműködési övezet létrehozásáról tárgyalt Tiranában négy nyugat-balkáni állam vezetője. Szerbia, Albánia, Észak-Macedónia és Montenegró politikusai először egy közös munkaerőpiac létrehozását tűzték ki célul, amiben kicsit több mint 12 millió embert foghatnának össze.

Aleksandar Vucic szerb elnök azt mondta, a négy államnak mindenképp szüksége van erre, egyenként ugyanis nagyon aprók, és nehezen tudják kiszolgálni belső munkaerőigényület is. Mind a négy állam munkaerőhiánnyal küzd, egy ilyen megállapodás ezen némileg segíthet.

Edi Rama albán miniszterelnök szerint az Európai Unió teljes támogatásáról biztosította a tervet, és ez akár meg is gyorsíthatja a nyugat-balkáni államok uniós felvételét és integrációját.

Az EU hagyományosan üdvözöl szinte minden integrációs törekvést, amiben a nyugat-balkáni államok korábbi, háborúig is vezető ellentéteiket leküzdve mélyebb együttműködés felé tesznek lépéseket, Rama szerint ehhez a tervhez is 1,2 milliárd eurónyi támogatással járulnak hozzá.

A megállapodásból egyébként a turisták és a négy állam lakói is profitálhatnának, a valóságban ugyanis a munkaerő szabad áramlása a határellenőrzés megszüntetését is jelentené a 4 állam között. Zoran Zaev észak-macedón miniszterelnök is ezt emelte ki, azt mondta: „ha kínai turisták landolnak a belgrádi repülőtéren, szabadon kell tudjanak közlekedni a térség minden országában”.

Vucic, Edi Rama, Zaev és Djukanovic a találkozón Fotó: Olsi Shehu/Anadolu Agency

Milo Djukanovic montenegrói elnök arról beszélt, hogy a terv segíthet a 4 állam EU-csatlakozásában.

Szerbia és Montenegró egyébként már az EU-tagságuk feltételeiről tárgyalnak, Albánia és Észak-Macedónia csatlakozási tárgyalásainak megkezdését egyelőre a Brexit és az EU belső reformjainak hiánya késlelteti. (Reuters)