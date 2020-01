Nacsa Ivánnak idén sem kell félnie, hogy Orbán Viktor megsértődik a szilveszteri paródiáján

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Miután tavaly szilveszterkor Bagi Iván az állami tévében annyira óvatos volt Orbán Viktor parodizálásával, hogy az alakítása bármikor elment volna kormánypárti kampányszövegnek is, a köztévé vicces emberei most is nekifutotta a feladatnak:

lehetőleg úgy eljátszani a miniszterelnököt, hogy abból véletlenül se legyen sértődés.

A végeredmény most is olyan lett , mintha nem is egy humoristát, hanem Orbán Viktor valamelyik dublőrét néznénk. Egyedül azért valószínűtlen, hogy ezt a szöveget a miniszterelnök mostanában ugyanígy elmondaná, mert a beszédírói túl visszafogottnak tartanák:

„Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim, magyarok! 2019 esztendejét pillanatokon belül magunk mögött hagyjuk, és egy kerek esztendő elé tekintünk, bizakodással és várakozással. Idén beváltottuk valamennyi ígéretünket: Küzdöttünk, harcoltunk, akivel kellett, megvédtük mindazt, amit meg kellett, legyen szó a családokról vagy éppen Európáról. Megállítottuk azokat, akiket meg kellett állítani, és továbbküldtük azokat, akiket tovább kellett küldeni. Sajnos voltak olyanok is, akiket, bár szerettük volna, de nem tudtunk továbbküldeni, ezért velük meg kell próbálnunk békésen együttműködni. Bár örömünk nem volt maradéktalan, ugyanakkor idén két szavazáson is bebizonyítottuk, hogy még mindig a polgári szövetség a legerősebb. Az ország narancssárga pajzsán csak itt-ott láthatók vöröses repedések. Ezeket igyekszünk mielőbb átfesteni. A nemzetegyesítés részeként idén kipcsak testvéreink is csatlakoztak hozzánk, velük talán a labdarúgó-válogatottunk is sikeresebb lesz jövőre. Boldog új évet kívánok! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!”