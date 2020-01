Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén elnök igazi polihisztor. Volt már, hogy kormányülésen, miniszterei tapsától kísérve nyomott ki egy arany súlyzót:

Nemrég jelentette be, hogy könyvet ír a közép-ázsiai juhászkutyákról, és rendszeresen ír számokat is, amikkel fel is lép.

Teljesen logikus, hogy egy ilyen államfővel Türkmenisztán szilveszteri bulija is meg van oldva: míg itthon Áder János motyog a tévében, Türkmenisztánban maga az elnök úr pörgette a lemezeket az állam legpöpecebb bulijában: