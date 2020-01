Oroszország is tart a klímaváltozástól, de azért kiaknáznák a felmerülő előnyöket is

Az orosz kormány honlapján tettek közzé egy dokumentumot, melyből kiderül, hogy az orosz gazdaság és a társadalom hogyan készül szembenézni a klímaváltozással: egyrészt az okozott károk csökkentésére, másrészt viszont a melegedésből fakadó előnyök kihasználására készülnek.

Jegedmedve sétál Norliszk városában Fotó: IRINA YARINSKAYA/AFP

Az AFP beszámolója szerint a dokumentum úgy fogalmaz, hogy a klímaváltozásnak jelentős és egyre növekvő hatása van a gazdasági-társadalmi fejlődésre, az emberek életére, egészségére és az iparra is. Oroszország két és félszer gyorsabban melegszik, mint a Föld egészének átlaga, és ez a jelentés most elismeri, hogy ez valóban probléma. (Annak ellenére, hogy Vlagyimir Putyin már többször tagadta, hogy az emberi tevékenységek lenne az oka mindennek.)

A jelentésben több megelőző lépés is szerepel, például gátak építéséről, illetve szárazságtűrő növények ültetéséről, ezen kívül vannak ötletek arra is, hogy hogyan lehet felkészülni válsághelyzetekre. A dokumentum említi azt is, hogy a klímaváltozás egészségügyi veszélyeket hordoz magában, veszélyezteti a permafrosztot, növeli az esélyét a járványoknak és a természeti katasztrófáknak, ráadásul egyes fajok kiszorulhatnak emiatt természetes élőhelyükről.

Vannak ugyanakkor lehetséges pozitív következményei is a változásoknak: például a hidegebb régiókban csökkenhet az energiahasználat, nagyobb területek válhatnak megművelhetővé és hajózási lehetőségek nyílnak meg a Jeges-tengeren.

A harminc felsorolt teendő között szerepel, hogy az orosz kormánynak ki kell számolnia, mekkora eséllyel kerülhetnek az orosz termékek versenyhátrányba, ha nem felelnek meg az új környezetvédelmi elveknek, illetve elő kell készíteni egy iskolai anyagot is, mely segítségével a klímaváltozásról tanítják majd a gyerekeket.

Mint az AFP beszámolója megjegyzi, Oroszorszg az egyik legsérülékenyebb ország, ha a klímaváltozásnak való kitettségről van szó, jelentős területek épültek permafrosztra, és a közelmúlt áradásai és erdőtüzei a bolygó legsúlyosabb klímakatasztrófái közé tartoznak.

Moszkva elfogadta korábban a párizsi klímaegyezményt, és vállalta annak betartását, Putyin ugyanakkor többször tagadta, hogy a klímaváltozást valóban elsősorban az emberi tevékenységek idézték volna elő. Múlt hónapban például az univerzumban zajló bizonyos folyamatokat emlegetett okként. Az orosz elnök korábban többször kikelt már a szél- és napenergia ellen is.

A vasárnapi időjárásjelentések szerint hétfőn és kedden, amikor az országban az ortodox karácsonyt ünneplik majd, 16 Celsius-fokkal lesz melegebb a megszokottnál.