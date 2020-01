Az iráni Forradalmi Gárda megtámadott két amerikai támaszpontot Irakban

Irán szerda hajnalban egy tucat ballisztikus rakétát lőtt ki az amerikai erők által használt két iraki támaszpontra: az Ain al-Aszad bázisra és az iraki Kurdisztánban lévő erbíli támaszpontra is. A támadásra néhány órával az amerikai dróncsapásban megölt iráni parancsnok, Kasszem Szulejmani temetése után került sor.

A Mehr iráni hírügynökség közölte, hogy az Ain al-Aszad támaszpontra az iráni Forradalmi Gárda mért csapást, ami később annyit közölt, hogy „teljesen lerombolták” az amerikai erők által használt iraki Ain al-Aszad légitámaszpontot. Egyelőre nincs információ az ellencsapás okozta esetleges áldozatokról és károkról.

A Fehér Ház szóvivője, Stephanie Grisham annyit közölt, hogy Donald Trump amerikai elnök szorosan figyelemmel követi az iráni légicsapás fejleményeit.



Az iráni Forradalmi Gárda az ellencsapás kapcsán az állami IRNA hírügynökségben kiadott nyilatkozatában azt írta: „Figyelmeztetjük Amerika minden szövetségesét, aki rendelkezésére bocsátotta saját területén lévő bázisait, hogy Irán célpontnak fog tekinteni bármilyen területet, ahonnan támadó cselekményt indítanak ellene.” A nyilatkozatban Izraelt is megfenyegették.

Amerikai egységek az Ain al-Aszad támaszponton 2004-ben Fotó: MARWAN NAAMANI/AFP

Az Irak nyugati, Anbár tartományában található Ain al-Aszad légitámaszpontot az amerikai erők először a Szaddám Huszein iraki diktátor megdöntésére indított 2003-as invázió idején használták, de később a Iszlám Állam terrorszervezet ellen folytatott iraki és szíriai hadműveleteikhez is igénybe vették. Ez volt az amerikaiak legnagyobb támaszpontja az országban, mozik, gyorséttermek, uszodák is működtek benne, még egy belső buszjárata is volt.



Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter kijelentette szerdán, hogy országa az éjjel arányos intézkedésekkel torolta meg Kászim Szulejmáni iráni tábornok bagdadi meggyilkolását, amikor támadást intézett két, az Egyesült Államok által használt iraki támaszpont ellen. Zaríf egyúttal befejezettnek nyilvánította az ellencsapást. „Irán az ENSZ Alapokmányának megfelelő, arányos önvédelmi intézkedéseket hajtott végre és fejezett be, megtámadva egy támaszpontot, ahonnan gyáva támadást intéztek állampolgáraink és magas rangú tisztjeink ellen. Nem akarunk eszkalációt vagy háborút, de megvédjük magunkat minden agresszióval szemben” - írta Twitteren az iráni külügyminiszter. (BBC/Guardian/MTI)