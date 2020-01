Felgyújtották a Trumpot ábrázoló gigantikus faszobrot Szlovéniában

Felgyújtották a Donald Trumpot ábrázoló hatalmas, fából készült szobrot, amelyet a közelmúltban a szlovéniai Moravcéban emeletek, az amerikai elnök feleségének szülőhelye közelében.

Fotó: Municipality of Moravce/AP

Az égő szoborról készült fotók csütörtökön bejárták a közösségi médiát. A moravcei hatóságok délelőtti sajtóértekezletükön számoltak be az incidensről.

A csaknem nyolc méter magas szobor a New York-i Szabadság-szoborhoz hasonló pózban ábrázolja Trumpot. Az alkotást eredetileg augusztusban állították fel a Ljubljanától 20 kilométerre fekvő Selóban, ám az amerikai elnököt érő kritikák miatt decemberben átszállították Moravcébe, amelynek polgármestere vállalta, hogy otthont ad neki.

Fotó: JURE MAKOVEC/AFP

Az emlékmű második leleplezése előtti éjjel azonban Hitler-bajuszt festettek ismeretlen tettesek az elnököt ábrázoló szobor arcára.

A moravcei hatóságok szerint a fából készült alkotás, amelyen Trump jellegzetes hajviseletével, kék öltönyben, fehér ingben és vörös nyakkendőben áll, és jobb karját összeszorított ököllel - a Szabadság-szoborhoz hasonlóan - felemeli, porig égett. A szlovén rendőrség nyomozást indított a gyújtogató után.

A szobor különlegessége volt, hogy egy belső szerkezet lehetővé tette, hogy kinyíljon a szája, és megjelenjenek cápaszerű fogai.

"Mint minden populistának, a szobornak is két arca van. Az egyik egy emberi és szép, a másik pedig egy vámpíré" - mondta augusztusban a szobor alkotója, Tomaz Schlegl.

A szobor már első felállítása után gyorsan felkapott turistalátványossággá vált, de a helybeliek nem örültek a megjelenésének, s mivel azt hangoztatták, hogy halloweenkor felgyújtják, egy másik, közeli faluba kellett költöztetni.

Milan Balazic, Moravce polgármestere hangsúlyozta, hogy a szobor felgyújtása szerinte a "művészeti projektekkel szembeni türelmetlenség szimbóluma".

Korábban Melania Trumpról is készült Szlovéniában egy faszobor. Az alkotást tavaly júniusban leplezték le Sevnicában, a first lady szülővárosában. Ennek a szobornak a felállítása is megosztotta a helyi közvéleményt. (MTI)