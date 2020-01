Wass Alberttel és technológia tantárggyal bővítik az alaptantervet

Új szerzők is bekerülnek a megújuló Nemzeti alaptanterv (NAT) irodalmi műveltségről szóló részébe, írja a kormánypárti Magyar Nemzet egy kormány-előterjesztés alapján, amit „nagy valószínűséggel végleges verziónak” neveznek.

Azt írják, az általános iskolában továbbra is kötelező olvasmány marad a Toldi és a János vitéz, de megjelenik Csukás István, Jókaitól „A nagyenyedi két fűzfa” és három Mikszáth-mű is.

A korábbinál többször szerepel a tantervben Wass Albert és Szabó Magda, de megjelenik Reményik Sándor és Agatha Christie is, ahogy bekerül Kecskeméti Vég Mihály, Kittenberger Kálmán, Gyóni Géza, Széchenyi Zsigmond, valamint Kós Károly és Romhányi József is. A középiskolai tananyagba is bekerült egy új Jókai-mű (A huszti beteglátogatók), egy Wass Albert-regény (Adjátok vissza a hegyeimet), valamint Herczeg Ferenc műve (Az élet kapuja).

Papp Lajos szívsebészprofesszor (j) leleplezi Wass Albert mellszobrát Aszódon 2018. november 3-án, az erdélyi magyar író és költő születése 110. évfordulójának évében. Balra Vécsey László fideszes országgyűlési képviselő. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Jön a technológia és tervezés tantárgy

A lap azt írja, nem lesz többé önálló tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret a középiskolában, inkább elosztják az anyagot a többi tantárgy közt. Létrejön viszont egy új, „technológia és tervezés” nevű tantárgy, ami „lényegé­ben a jelenlegi technika, illetve informatika tárgyak modernebb szemléletű, továbbfejlesztett összeolvadása”.

Korábban ígérték a diákok terheinek csökkentését is, ez végül úgy valósulhat meg, hogy

a korábbi 35 helyett ezentúl 34 lesz a maximális óraszám a középiskolában. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter decemberben jelentette be, hogy a korábbi tervekkel ellentétben mégsem lesz új Nemzeti alaptanterv, inkább az eddigit módosítják. Pedig 2017-ben még egy MTA-kutatókból álló munkacsoportot bíztak meg az új tanterv elkészítésével, a munkát irányító Csépe Valéria radikális változást ígért.

Az Indexnek adott 2017-es interjújában arról beszélt, alaposan meg akarják ritkítani és átstrukturálni a tananyagot, mert a gyerekeknek túl sok felesleges dolgot kell megtanulniuk az iskolában, sok ismeretet pedig nem a megfelelő életkorban próbálnak megtanítani nekik.

A tervezet 2018 végére készült el, az oktatási kormányzat viszont nem találta eléggé nemzetinek, ezért tavaly Hajnal Gabriellát, az iskolákat fenntartó Klebelsberg Központ elnökét bízták meg a feladattal. Ebbe aztán bevonták többek közt a szélsőjobboldali nézeteket hangoztató, antiszemita írókat magasztaló irodalomtörténészt, Takaró Mihályt is. Miatta testületileg felmondott a magyar nyelv és irodalom tantárgyon dolgozó hatfős munkacsoport.