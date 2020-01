A NOB minden politikai megnyilvánulást kitiltott az idei olimpiáról

A Nemzetközi Olimpiai Szövetség a napokban adta ki azokat az irányelveket, melyeket az idei tokiói nyári olimpián a sportolóknak be kell majd tartaniuk. A háromoldalas dokumentum külön is kiemeli, hogy semmiféle tüntetés és politikai, vallási vagy etnikai propaganda nem engedélyezett az olimpiai helyszínek többségén.

Hogy ne legyen félreértés, a dokumentum külön is kiemeli, hogy tiltottak a politikai természetű mozdulatok, például az ilyen kézmozdulatok vagy a térdelés. E szabályozás értelmében például tilos lett volna a két amerikai futó, Tommie Smith és John Carlos világhírűvé vált mozdulata is, amikor felemelt öklükkel álltak a dobogón az 1968-as mexikói olimpián. A térdelés meg elég egyértelmű utalás az egykori NFL-játékos, Colin Kaepernickre, aki a himnusz alatt térdelve tiltakozott a meccsek előtt. Mind Smith és Carlos, mind Kaepernick a fekete amerikaiakat sújtó társadalmi igazságtalanságok ellen tiltakozott és akadtak is bőven követőjük.

Fotó: ASSOCIATED PRESS

De persze nem csak amerikai példákat lehet hozni: az etióp futó, Feyisa Lilesa például 2016-ban, miután Rióban ezüstérmet nyert a maratonon, keresztbe font karral tiltakozott a hazájában zajló etnikai tisztogatások ellen.

Fotó: ADRIAN DENNIS

A dokumentum szerint a szabályokat megsértő sportolók büntetésre számíthatnak, melynek mértékéről az egyes esetek alapján fognak dönteni. A tájékoztató kitér arra is, hogy az olimpiai vízióba nem férnek bele a politikai kérdések, és a sportolók ne használják arra az olimpia biztosította nyilvánosságot, hogy olyan kérdéseket vessenek fel, melyek éket verhetnek egyének, csoportok és nemzetek közé. Az új irányelv szerint ugyanis egy alapvető elv, hogy a sport egy semleges terület kell legyen.

Az irányelvek szerint a sportolók nem fejezhetik ki politikai véleményüket a versenypályákon, az olimpiai faluban, a nyitó és záró ceremónián és az éremátadó ünnepségeken, ugyanakkor beszélhetnek ilyen kérdésekről a sajtóval és az interneten is. (Washington Post)