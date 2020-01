Buzzfeed: Ezek a bulvárlap-címek mutathatják meg, miből lett elege Harry hercegnek és Meghan Markle-nek

Fotó: BEN STANSALL/AFP

Nem csitulnak a kedélyek, mióta Harry herceg és Meghan Markle bejelentették, visszalépnek a királyi családban betöltött szerepükből, és önálló életet kezdenek.



Új honlapjukon arról írnak, hogy szakítanak a királyi protokollal, és mostantól nem vesznek részt abban a rendszerben, ami különleges hozzáférést biztosít kiválasztott újságírók számára a királyi család ügyeihez. Nem tartják ugyanis megbízhatónak ezeket a tudósítókat.

Ez égszakadás-földindulás a királyi médiaügyekben: a kiválasztottak (Daily Express, Daily Mail, Daily Mirror, Evening Standard, Telegraph, Times, Sun) palotatudósítói régóta folyamatosan szállítják a brit olvasók egyik kedvenc témájának számító királyi bel- és főleg bulvárügyeket.

Harry és Meghan már a kapcsolatuk nyilvánosságra kerülése óta többször beszéltek arról, hogy a brit sajtó igazságtalanul bánik velük, hogy zaklatják őket, és hogy a tudósításoknak rasszista ízük van (Markle fehér apától és fekete anyától származik). Októberben be is perelték a Mail on Sundayt a lejárató sztorik miatt.

A Buzzfeed most egészen látványos összeállításban mutatja most be, mennyire máshogy kezelte a brit bulvár Meghan Markle-t, mint Vilmos herceg feleségét, Kate Middletont.

Egymás mellé tett szalagcímeken mutatják be, hogy gyakran pontosan ugyanazért dícsérték Kate Middletont, mint amiért gyalázták Markle -t.

A Daily Mail például Katalinról azt írta, milyen kedvesen és gyengéden tette a hasára a kezét, amikor terhes volt - Meghan ezzel szemben „miért nem tudja levenni a kezét a hasáról, vajon a hiúság miatt, vagy megjátssza magát?”

Katalin avokádófogyasztását az Express kedves történetként mutatta be, ugyanez a lap megtámadta Meghant azért, amiért avokádót eszik, miközben annak termesztését és üzletét emberi jogtiprások kísérik.

De eljátszották a brit bulvárlapok ugyanezt virágokkal, öltözetekkel és a pénzügyek egészen különféle feszegetésével is: a teljes lista a Buzzfeed cikkében, szemléletesen egymás mellé szerkesztett szalagcímekkel.