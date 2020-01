A Helsinki pert indít a csótányozós református püspök ellen

,,A Magyar Helsinki Bizottság jogvédelmet vitt a börtönökbe, nem pedig csótányt, abból import nélkül is van elég. Annak örülünk, hogy a püspök úr szerint nem a jogvédők nyomták össze a zárkák falait, hogy zsúfoltnak tűnjenek" - olvasható a Magyar Helsinki Bizottság Facebook-posztjában.

Csuka Tamás nyugalmazott tábori püspök Kocsis polgármesternek gratulál, miután átadta neki az 56-os Hűség a Hazához Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést (MTI Fotó: Máthé Zoltán)

A botrány tegnap robbant ki a volt református tábori püspök, Csuka Tamás körül, aki azt találta mondani tegnapi Kismaroson, a málenkij robot áldozataira emlékezve, hogy a Helsinki gyufásdobozokban csempészett be csótányokat a börtönbe, hogy ezzel bizonyítsák a cellák embertelen viszonyait. Mindezt annak kapcsán mondta példaként, hogy a „a civilek által kifejtett lejárató tevékenységet”ő is megtapasztalta.



Ez pedig kapcsolódik ahhoz a hetek óta tartó skandalumhoz, hogy Orbán Viktor az év eleji sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a gyöngyöspatai szegregált cigány gyerekek kárpótlása munkavégzés nélkül kapott pénz. Hollik István kormányszóvivő pedig ehhez fűzte hozzá a szokásos magyarázatot, hogy Soros és Soros-hálózat támadja Magyarországot. Erre a gondolatmenetre szállt fel most Csuka Tamás is, aki a gyöngyöspatai ügyet is megemlítette beszédében, miszerint „felháborító igazságtalanság érte jó barátját, a gyöngyöspatai iskola volt igazgatóját, akit elüldöztek, meghurcoltak, miközben a városban bizonyos helyi csoportok részéről ma is rendszeres erőszakosságok, önkényeskedések borzolják a légkört.”

A Magyar Helsinki Bizottság, akik munkájuk során többször is felhívták a figyelmet a túlzsúfolt börtönökre és az ottani állapotokra, most a Facebookon jelentette be, hogy jó hírnevet sértő hazugságáért pert indítanak a volt református püspök ellen.