Újabb két várost zártak le Kínában a koronavírus miatt, megvan az első amerikai beteg is

Vuhan után két környékbeli város, Ocsou és Huangkang tömegközlekedési hálózatát is lezárták a kínai hatóságok, hogy megpróbálják megakadályozni a tüdőgyulladásos koronavírus terjedését. A Guardian azt írja, nem járnak a buszok, a metrók és a kompok, ahogy törölték az induló vonat- és repülőjáratokat is. Mindez összesen 20 millió embert érint.

Gauden Galea, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pekingi képviselője szerint példa nélküli, hogy közegészségügyi okokból lezárjanak egy akkora várost, mint Vuhan, ezért ez „természetesen nem a WHO ajánlása volt”, mondta a Reutersnek. Hozzátette viszont, hogy ez a lépés is jelzi, micsoda erőkkel próbálják egy területre szorítani a vírust.

A WHO csütörtökön dönti el, hogy globális vészhelyzetet hirdessen-e, mindenesetre Galea szerint a halálozási adatok javulnak, és egyre enyhébb esetekkel találkoznak.

Hongkongban sokan maszkokkal védekeznek Fotó: VIVEK PRAKASH/AFP

A vírus, amiről a kezdeti hírekkel ellentétben már kiderült, hogy emberről emberre is terjed, eddig 633 embert fertőzött meg, és Tajvan, Dél-Korea, Thaiföld, Japán, Makaó, valamint Hongkong mellett megjelent az Egyesült Államokban is. Washingtonban egy harmincas éveiben járó férfit kezelnek a betegséggel, amit kínai útján kapott el.

A vírusnak eddig 17 halálos áldozata volt, a kínai hatóságok szerint éppen 95 beteg állapota kritikus. A járvány alaposan próbára teszi Kína ellenőrzött nyilvánosságát is, miközben a holdújév miatt rengetegen utaznának keresztül-kasul az országban.