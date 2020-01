A 18 éves Billie Eilish volt a Grammy-díjkiosztó nagy nyertese

Billie Eilish örül. Fotó: Rich Fury/AFP

Kobe Bryant pár órával korábban történt tragikus halála nyomta rá a bélyegét az idei Grammy-díjkiosztóra, a legismertebb amerikai zenei díjakat ugyanis abban a Los Angeles-i Staples Centerben adták át, ahol Bryant karrierjének egyetlen csapata, a Los Angeles Lakers is játszott. A gála így egyfajta megemlékezéssé alakult, mert a sportoló mellett megemlékeztek a 2019. márciusában a saját ruhaboltja parkolójában agyonlőtt Nipsey Hussle rapperről is.

A legfontosabb kategóriákban a popzenébe a saját maga és testvére által szerzett, otthon felvett albumával tavaly berobbant, alig 18 éves Billie Eilish győzött. Ő nyerte ugyanis az év dala, az év albuma, a legjobb popalbum és az év fiatal művészének díját is.

Az év dalát szinte biztosan hallottad, ha akartad, ha nem, ez a Bad Guy. Ez nyerte az év felvételének díját is, ami technikai jellegű elismerés:

Az év albuma az Eilish áttörését meghozó When We All Fall Asleep, Where Do We Go:

A legjobb szóló popelőadás díját Lizzo kapta a Truth Hurts-ért:

A legjobb duóban vagy csapatban előadott popszám díját Lil Nas X és Billie Ray Cyrus vihette haza az Old Town Road-ért:

Egy nagy öreget is díjaztak a friss munkájáért, a legfjobb hagyományos popalbum díját ugyanos Elvis Costello és az Imposters kapták a Look Now-ért:

A legjobb rockszám Gary Clark Jr-tól a This Land:

A legjobb metálszám a 7empest lett a Tool-tól, úgyhogy ezt nem tolták túl :