Már az Egyesült Királyságban is találtak két koronavírus-fertőzöttet

A BBC értesülései szerint két embernél is pozitívak lettek a koronavírus-tesztek. A betegekről egyelőre csak annyit tudni, hogy családtagok és megkezdték a speciális kezelésüket.

Azt egyelőre nem tudni, hogy hogyan kaphatták el a betegséget, jártak-e Vuhanban, vagy Nagy-Britanniában került a szervezetükbe a vírust. Chris Whitty főorvos azzal nyugtatja a briteket, hogy nagyon jól felkészültek nemcsak a megbetegedések kezelésére, de a vírus terjedésének megállítására is.

A kínai Vuhan városából kiindult koronavírus világszerte egyre több embert fertőz meg, nemrég derült ki, hogy Olaszországban is találtak két fertőzöttet, és már a szomszédos Szlovákiában is van két gyanús eset. A WHO csütörtökön nemzetközi vészhelyzetet jelentett.