Ungváry Krisztiánt idézett, és betiltotta a rendőrség a Becsület Napja megemlékezést

Először a Clark Ádám téren, majd a Kapisztrán szobornál terveztek Becsület Napja megemlékezést tartani február 8-án, de a Budapesti Rendőr-főkapitányság mindkét rendezvényt betiltotta. Ez előrevetíti, hogy a városban máshol sem tarthatják meg a szélsőjobboldal fontos eseményét, amelyen a budapesti kitörésről emlékeznek meg.

A Becsület napja rendezvény résztvevői 2016-ban a Kapisztrán téren Fotó: Kovács Tamás

Az elutasító határozatokban, amiket a Mérce foglalt össze, a rendőrség megállapította, hogy a rendezvényen számítani lehet szélsőséges nézeteket valló csoportok részvételére, és a beszédek, zenék, illetve általában a rendezény alkalmas lehet a félelemkeltésre, riadalom okozására. A rendőrség már tavaly sem engedte a közterületi megemlékezést, ezért egy budapesti állóhajón tartották a rendezvényt, ahol Papp Károly Tibor úgy zárta a beszédét, hogy

„éljen a fehér faj!” Papp most azt ígérte, nem fog felszólalni, és „tisztán kegyeleti, kulturális történelmi megemlékezést” akarnak tartani. A második elutasító határozatban a rendőrség Ungváry Krisztián egyik cikkére is utalt, amelyben a történész az állami tévé egyik műsorát kritizálta, ebben ugyanis hősökként emlékeztek meg a kitörésben résztvevő magyar katonákról. „A cikkben a történész levezette, hogy a szóban forgó katonák nem Európát védték, hanem a náci Németország agóniáját hosszabbították meg” - írták a határozatban, amely részletesen ír az 1944-45-ös hadi helyzetről is.

Az évente megtartott Kitörés Emléktúrát viszont nem tiltották be a hatóságok.