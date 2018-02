Budát ellepték a hitlerista egyenruhások, összeállt a náci-fitnesz koalíció a Kitörés emléktúrán

Délutáni kutyasétáltatás közben az előbb a legvalószerűtlenebb látványt köszönhettem annak, hogy a magyar nácik egyetlen megmaradt nagy köztéri eseményét, a minden évben február 10-11-én megtartott Kitörés emléktúrát évek óta egyfajta sporteseményként próbálják újracsomagolni. A Városmajor sarkához érve először ugyanis egy rakás testhezálló dresszben, profi cipőben kocogó ultrafutót pillantottunk meg, hogy utána pár percig kizárólag az ő, egymás után érkező csoportjaikkal menjünk szembe.

Hogy némi szünet után a következő érkező csoport tagjai már korhű második világháborús náci és magyar királyi egyenruhát viseljenek surranóval, fémkulaccsal, csajkával, vaskeresztes kitüntetéssel és minden más szükséges kiegészítővel. A nácik már nem futottak, csak gyalogoltak, de ők sokkal többen voltak, mint a sportolók.

Idén egész túrasorozat volt, az egyik beharangozó videó:

Egy parkból képtelenség felmérni a résztvevők számát, de egészen komoly tömegnek néztek ki a vonuló nácik: mi egy órán át sétáltattuk a tacskókat, addig folyamatosan érkeztek és haladtak tovább a régebbi kollégáik egykori útvonalán, a budai hegyek felé, amikor eljöttünk , még ugyanúgy érkeztek újabbak és mentek tovább a Szilágyi Erzsébet fasoron kifelé. A tömeg egy része skinhead, egy része teljes korhű öltözetben vonuló náci cosplay-es, a harmadik része hagyományos túraöltözetet viselő ember volt. Feltűnt - és több más sétáltató is erről számolt be - hogy a tömegen belül igen nagy volt a német vendégnácik aránya.



A február 3.-i túra:

A Kitörés emléktúrán arra emlékeznek, hogy Budapest ostromának végén, 1945. február tizedikén a Várba szorult náci és a nácik mellett végsőkig kitartó magyar katonák és nyilasok az élelem és a lőszer elfogytával durván 20 ezren megpróbáltak kitörni a szovjet gyűrűből. A többségük német katona volt. Pest ekkor már a szovjetek kezén volt, de a csapataik már átkeltek a dunántúli oldalra is. A kitörés célja a fővárostól nyugatra húzódó német frontvonal elérése volt, ami a több tízezer próbálkozóból durván 700-nak sikerült.



A Kitöréshez ma már összetett teljesítménytúrarendszer tartozik, van 60, 35 és 25 kilométeres táv is. A korhűség itt azonban véget ér, a résztvevőket ma már nem géppuskázzák le.

A túra a Várból indult, ahol a Népszava tudósítása szerint körülbelül ötszázan sorakoztak fel alakzatban szélsőjobbos szervezetek zászlói mögött. Ahogy korábbi években, most is voltak ellentüntetők is. (Címlapkép: A február 3.-i túra)