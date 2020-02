Ők nyerték az Oscart 2020-ban

Vasárnapról hétfő reggelre zajlik a 92. Oscar-gála, melynek a tavalyihoz hasonlóan idén sem voltak házigazdái, hanem Hollwood ismertebb és fontosabb szereplői egymást konferálják fel a színpadon.

Az este egyik legjobban várt eredménye idén nem a fő, hanem a mellékszereplőkről szólt: Brad Pitt megnyerte élete első Oscar-díját, a legjobb férfi mellékszereplőnek választottak a Volt egyszer egy Hollwoodban nyújtott alakításáért.

Pitt győzelmét ugyanúgy elég sokan előre biztosra vették, ahogy a legjobb női mellékszereplő díjazottja sem hozott nagyobb meglepetést: Laura Dern nyerte, a Házassági történetben szereplő ügyvéd alakításáért.

Fotó: MARK RALSTON/AFP

A legjobb nemzetközi film a dél-koreai Élősködők lett, és ez a film kapta a legjobb forgatókönyvnek járó díjat is. A díjakat Bong Dzsun Ho és írótársa, Han Dzsin Von vette át. A legjobb adaptált forgatókönyvnek járó elismerést a Jojo Nyuszi című alkotásnak ítélték oda.

Fotó: KEVIN WINTER/AFP

A legjobb operatőr a brit Roger Deakins lett az 1917-ért. Ez volt a tizenhatodik jelölése és a második díja, a Blade Runner 2049-ért is díjazták 2017-ben.

Az év legjobb dokumentumfilmje az American Factory lett, amiről itt írtunk hosszabban. Az Obama-házaspár produkciós irodája által összehozott film egy ohiói gyárról szól, amit kínai tulajdonos nyit újra. A legjobb rövid dokumentumfilm az afgán deszkás lányok életét bemutató Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) lett. A legjobb vágás díját a magyarra Az aszfalt királyai névre fordított Ford v Ferrari nyerte.

A legjobb animációs film a Toy Story 4 lett.

A legjobb rövid animációs film a Hair Love.

Legjobb hangvágás: Ford vs Ferrari

Legjobb hangkeverés: 1917

Legjobb jelmeztervezés: Little Women

Legjobb látványtervezés: Volt egyszer egy Hollwood

Legjobb vizuális effektusok: 1917

Legjobb smink/haj: Bombshell

Az este meglepetésvendége Eminem volt, akinek a fellépését sikerült teljesen titokban tartani. A rapper a 2002-es filmjének betétdalát, a Lose Yourself-t adta elő.

Az este váratlan, de nem túl izgalmas bejelentését Tom Hanks hozta össze, aki elmondta, hogy idén decemberben egy filmtörténeti múzeumot nyitnak Los Angelesben.