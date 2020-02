Joaquin Phoenix Oscart nyert, majd egy szenvedélyes beszédet mondott az állatok jogairól

Az előzetes várakozásoknak megfelelően Joaquin Phoenix kapta az év legjobb férfi színésznek járó Oscar-díjat Joker megformálásáért, de beszédében aztán alig esett szó filmekről vagy a filmszakmáról. Arra azért kitért, hogy mennyire hálás a film világának, hogy azt az életet élheti, amit él, de utána azzal folytatta, hogy ez egyben lehetőséget is teremt arra, hogy azok számára biztosítson hangot, akiket amúgy nem hallani.



A színész a közelmúltban több díjátadón is erősen politikai felhangú beszédet mondott, és most sem volt ez másképp: a vegán Phoenix arról beszélt, hogy a különféle dolgok mögött, melyek ellen harcolnak sokan a teremben ülök közül is, legyen szó akár nemi egyenlőtlenségről, a rasszizmusról, a melegek jogairól, az őslakosok vagy az állatok jogairól, ezek mögött ugyanaz a tényező lappang: az igazságtalanság, és valójában ez ellen küzdenek. Az ellen a hit ellen, hogy egyetlen nemzet, egyetlen nép, egyetlen nem vagy egyetlen faj jogában áll, hogy kihasználjon és leuraljon egy másikat.

Majd azzal folytatta, hogy nagyon elszakadtunk a természettől, és sokan bűnösek vagyunk egy egocentrikus világkép fenntartásában, azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az univerzum közepe, és ezért kifosztjuk a természet erőforrásait, úgy érezzük, jogunk van arra, hogy mesterségesen megtermékenyítsünk egy tehenet, majd ellopjuk a borját. És hiába hallani a sírását, mi fogjuk a tejét, és a kávénkra meg a müzlinkre öntjük, ahelyett, hogy a borjúnak jutna.

Phoenix szerint azért félünk a változástól, mert azt gondoljuk, hogy ehhez le kéne mondanunk valamiről, pedig az ember akkor a legkreatívabb és zseniálisabb, ha a szeretetre épít, és ha így hoznánk szintre rendszerszintű változásokat, mely minden érző lényre és a környezetre is tekintettel van.



Ezután arról beszélt, hogy volt, hogy is őnző vagy kegyetlen volt az élete során, volt, hogy nehéz volt vele együtt dolgozni, és nagyon hálás, hogy sokan vannak ebben a teremben, akik adtak neki egy második esélyt. Szerinte ebben a legjobbak az emberek: amikor segítjük, tanítjuk egymást, amikor adunk valakinek egy második esélyt is.

A szemmel láthatólag érzelmileg megilletődött Phoenix a legvégén a nagyon fiatalon meghalt testvérének, River Phoenixnek egy régi dalszövegét idézte fel, majd lement a színpadról.