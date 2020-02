A mexikói modell tagadja, hogy rázárta volna a fürdőszoba ajtaját Weinsteinre és egy másik modellre

Megrendítő epizódhoz ért hétfőn Harvey Weinstein egykori hollywoodi producer New York-i tárgyalássorozata Claudia Salinas meghallgatásával, írja a Guardian. A mexikói modellt a szexuális erőszakkal és bántalmazással vádolt Weinstein ügyvédjei idézték be tanúként a bíróság elé, miután egy másik modell, Lauren Young - a vád tanújaként - elmondta, mi történt vele 2013-ban.

Vallomása szerint 2013. február 19-én találkozott Weinsteinnel és Salinasszal egy szállodában, hogy az America's Next Top Modelben való lehetséges szerepléséről tárgyaljanak. A producer ezután felkísérte őket a szobájába, majd elmondása szerint Salinas rájuk zárta a fürdőszoba ajtaját. Weinstein ezután lehúzta róla a ruháját, a melleit fogdosta, és a szeme láttára ejakulált.

Weinstein érkezik a bíróságra február 10-én Fotó: JOHANNES EISELE/AFP

„Emlékeznék, ha ilyet csináltam volna” - mondta viszont Salinas, aki több Weinsten-filmben is feltűnt. Azt állítja, soha senkire nem zárt rá semmilyen ajtót, és azt is tagadta, hogy Weinstein meztelenül rohant volna ki a fürdőszobából.

Az ügyész ezután emlékeztette az esküdtszéket, hogy Salinas korábban azt állította, nem tudja pontosan felidézni, mi történt a szállodában. „Emlékszik, hogy azt mondta nekünk, elképzelhető, hogy felmentek a szobába, mert Harvey Weinstein mindig felvitte az embereket a szobájába a Montage-ban?” - kérdezte Salinastól, mire ő azt mondta, nem emlékszik erre.

„És arra emlékszik, hogy azt mondta, nem emlékszik, felment-e a fürdőszobába, de nem is állítja, hogy nem?” - kérdezte ismét az ügyész. „Az igazság az, hogy nem mentem fel” - mondta Salinas, aki nemmel válaszolt arra a felvetésre is, hogy esetleg azért nem ismerné be az esetet, mert az veszélyzetetné a karrierjét.

Fotó: JOHANNES EISELE/AFP

A New York-i ügyészség öt szexuális bűncselekmény, köztük szexuális erőszak miatt emelt vádat a producer ellen, ha a legsúlyosabb esetekért is elítélik, akár életfogytiglant is kaphat. Weinstein csapata korábban többször próbálta elérni, hogy a sajtóérdeklődés miatt ne New Yorkban tárgyalják az ügyet, de ez végül nem sikerült.

Január 6-án a Los Angeles-i ügyészség is vádat emelt ellene egy nő megerőszakolása és egy másik szexuális bántalmazása miatt, mindkét eset 2013-ban történt. Weinstein az őt vádoló nők egy részével már peren kívüli megállapodást kötött.

Harvey Weinstein szexuális zaklatási botránya 2017-ben robbant ki. A befolyásos hollywoodi producer bukása indította el a MeToo mozgalmat, amelynek során nyilvánosságra került a szórakoztatóiparban, az üzleti életben, a médiában, a politikai életben vagy más területen befolyásos több száz ember ügye, akik szexuális zaklatást követtek el.