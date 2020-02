Az épület zálogosítása után most 74 milliós büdzsévágás jutott a debreceni MODEM-nek

A debreceni önkormányzat közgyűlése elfogadta a város 2020-as költségvetését, ami alapján

Idén a tavalyinál 74 millió forinttal kevesebb pénzből gazdálkodhat majd a város legnevesebb kulturális intézménye, a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ.



A csütörtökön hozott döntés nyomán biztosan bezár az intézmény egyik külső kiállítótere, a Sesztina Galéria, és lényegében megszűnik kortárs képzőművészeti kiállítóhelyként működni a másik, a b24 Galéria is.

A MODEM büdzsévágás előtti művészeti programját ismerők szerint az intézmény 2020-ra összerakott kiállítási programját is karcsúsítani kellett a forráselvonás miatt.

Több embert elbocsájtottak

Már az ülés előtt két héttel felröppent a hír, hogy a MODEM vezetése felmondani kényszerül 16 munkavállalójának, köztük a múzeum két „szatellitgalériájaként” működő b24 és Sesztina galériák vezetőinek, mert a város erősen lecsökkenti készül az intézmény idei költségvetését.

A hírt először a Debreciner.hu írta meg, aztán néhány nappal a szavazás napja előtt felkerült az önkormányzat honlapjára az elfogadásra benyújtott költségvetés-tervezet, amiből már jól látszott:

a tavalyi 314 millió forint helyett idén már csak 240 millió forinttal járul hozzá az önkormányzat a MODEM működéséhez.

A tervezetben látszik a múzeum 2018-as működési támogatásának összege is: ez 321 millió forint volt.

A MODEM vezetésével csak a támogatáscsökkentés tényét közölte a városvezetés, azt az intézmény vezetésére bízta, hogy a működési támogatás csökkenését hogyan gazdálkodja ki.

A múzeum vezetője, Koroknai Edit döntése volt tehát végül, hogy a múzeum két külső kiállítóterét: a Sesztina Galériát és a b24 Galériát építi le, és felmond vezetőiknek: Szoboszlai Lillának és Vincze Ottónak. Emellett még több másik munkavállalót is elküldtek az intézményből. Az önkormányzat tájékoztatása szerint 9 alkalmazott munkaviszonya szűnik meg, másoknak a megbízási szerződését szünteti meg az intézmény. Az elbocsájtottak többsége teremőrként dolgozott a múzeumban.

Az eddig időszakosan nyitva tartó Sesztina Galéria ezzel lényegében meg is szűnik, a b24 Galériát pedig a debreceni alternatív és egyetemi színjátszásnak adná a város a MODEM 2020-as programterve szerint (bár az utóbbi döntés sokak szerint utólagos korrekció eredménye, hogy az önkormányzat élét vegye a támogatáscsökkenést érő kritikáknak).

A MODEM vezetése forráshiányra hivatkozva felszámolta az igazgató munkáját segítő művészeti tanácsadó testületet is, ennek tagjai főleg kurátorok, művészek és művészettörténészek voltak, akik szintén megbízási szerződéssel végezték a munkájukat.

Fiatal (debreceni) művészek indulását támogató helyek szűnnek meg

Kérdéseinkkel kerestük Koroknai Editet, és az intézményvezető azt ígérte, a költségvetésről való szavazás után nyilatkozik nekünk, de a közgyűlés vége utáni órákban nem volt telefonon elérhető.

„A Sesztina Galéria két éve kezdett el kifejezetten a magyar képzőművészeti térbe belépni készülő fiatal művészek kiállítóhelyeként működni, most ez az érték látszik elveszni”

- mondta a 444-nek Vincze Ottó, a galéria elküldött vezetője, aki most egyúttal lázasan helyet keres három fiatal fotóművész kiállításának. Ezek a Sesztinában valósultak volna meg 2020-ban, a Fiatal Fotóművészek Stúdiójával együttműködésben, de a leépítés keresztülhúzza őket.

A b24 Galéria kifejezetten „a pályakezdő debreceni alkotók, valamint a városból elszármazott, de szakmai kapcsolatot a várossal nem ápoló művészek” munkáinak bemutatóhelyeként határozta meg magát.

„Arra törekszünk, hogy b24 Galéria olyan integratív, ifjúsági-közösségi színtérré váljon, ahol a művészetek egymással párbeszédben, egymást megerősítve lehetnek jelen, és ahol a helyi művészeti és művészetpártoló közösségek egymásra találhatnak” - fogalmaz Szoboszlai Lilla, a b24 most már csak volt vezetője a galéria honlapján.

Kérdéseinkkel Szoboszlait is kerestük, de Koroknai Edithez hasonlóan ő sem vette fel a telefont a szavazás utáni órákban.

Inkább a nagy kiállításokat, mint a kis tárlatokat szeretné támogatni az önkormányzat

A MODEM támogatásának csökkentésével kapcsolatban feltettünk kérdéseket a Debrecen polgármesterének, Papp Lászlónak és a város új kulturális ügyekért felelős alpolgármesterének, a Római Magyar Akadémia korábbi vezetőjének, Puskás Istvánnak.

A Polgármesteri Kabinetiroda sajtóosztálya válaszai szerint a városvezetés 2020-ban a MODEM-ben megrendezendő nagyobb kiállításokat szeretné támogatni a kisebb kiállítóhelyeken, városszerte megvalósuló tárlatok helyett, ehhez alakította a MODEM költségvetését.

Hozzátették: bár a múzeumot működtető nonprofit társaság működési támogatása valóban csökkent, a MODEM idén megvalósuló, a '30-as évek párizsi nonfiguratív festészetét bemutató kiállítást külön 50 millió forinttal támogatja az önkormányzat, és további 16 millió forintot ad a MODEM belső légtechnikai korszerűsítésére.

A Polgármesteri Kabinetiroda szerint a b24 Galéria sem szűnik meg, csak „átalakul a funkciója”.

„A fiatal debreceni képzőművészeknek ad lehetőséget közösségi térként. Tervezzük azt is, hogy ösztöndíjjal és alkotóműhely kialakításával segítjük őket” - írják, csak arra nem térnek ki, hogy a galéria már 2017 óta, Szoboszlai Lilla vezetése alatt is nagyjából ilyen szerepet töltött be. Ráadásul a MODEM most elfogadott programjában sem ez, hanem a színházi profil szerepel.

A Sesztina Galériáról azt írták, „önálló kulturális-művészeti kezdeményezéseknek” adna helyet a továbbiakban.

A Polgármesteri Kabinetiroda hangsúlyozta, a MODEM költségvetésének megvágása „egyáltalán nem jelent visszalépést kulturális téren”, a város idén például több mint 10 milliárd forintot fordít három színház épületeinek felújítására.

Az épület épp zálog alatt van

A 2006-ban a város 3 milliárd forintjából felépült MODEM továbbra is Debrecen tulajdonában áll. Feltéve, ha az önkormányzat 2023-ig sikeresen visszafizeti azt a 44 milliárd forintos gyors lejáratú hitelt, amit az Erste Banktól vett fel 2018 őszén újabb ipari park kialakítására a hamarosan Debrecenbe költöző BMW-gyárnak.

A város ugyanis ennek a hitelnek a fedezeteként ajánlotta fel a MODEM (és a mellette működő Kölcsey Központ) épületét Papp László, fideszes polgármester javaslatára. Így, ha valamiért nem sikerülne a pénzt törleszteni, a bank vihetné az épületet. (A hírt korábban leközlő HVG-nek ugyan azt nyilatkozta az önkormányzat, hogy ennek kicsi az esélye, tekintve, hogy a város költségvetése „stabil”, de a lehetőség ettől függetlenül fennáll.)

Egészen néhány nappal ezelőttig egyébként úgy volt, Debrecenbe költözik a Természettudományi Múzeum, amelynek egy éven belül kellett volna elhagynia mostani helyét, a VIII. kerületi Ludovika épületét. A döntést azonban időközben visszavonta a kormány.