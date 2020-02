Házi őrizetbe került és lekapcsolták az internetről a pekingi jogászprofesszort, aki a koronavírus kezelése miatt kritizálta a kínai vezetést

A vuhani koronavírus kitörése után sokan fogalmaztak meg kritikát azzal kapcsolatban, hogy a kínai politikai berendezkedés is tehetett arról, hogy ennyire későn sikerült csak fellépni a vírus ellen, ami nagyban segítette a fertőzés terjedését.

Az egyik legkeményebb kritikát egy híres kínai jogászprofesszor, Xu Zhangrun (Hszü Csan-gzsun) fogalmazta meg, aki esszéjében többek között a politikai korrupciót, a szakértők kiszorítását, az állam párt általi elfoglalását és a big data alapú elnyomást okolta, és többek között arra utalt, hogy a hatalom legfelső szintjéig érnek a problémák.

A kritikát még keményebbé tette, hogy Xu az egyik legnevesebb kínai egyetem oktatója, és jelenleg is Pekingben él, ennyire erőteljes kirohanás az állam ellen pedig nem nagyon szokott megszületni kínai földön. Többek között arról írt, hogy Pekingben a párthűség fontosabb lett a szakértelemnél, és a vezetés tele van középszerű bürokratákkal, akik egyáltalán nem akarnak jól teljesíteni. Épp ezért a vuhani helyzet egyáltalán nem egyedülálló, országszerte hasonló viszonyok vannak.

A jogászprofesszor ellen fel is léptek a hatóságok: mint a Guardian a férfi barátainak információi alapján írja, Xu-t titokban házi őrizetbe helyezték és lekapcsolták az internetről.

Xu azután írt a koronavírus elégtelen állami kezeléséről, hogy meghalt az a vuhani orvos, aki megpróbálta időben figyelmeztetni a hatóságokat, de biztonsági erők segítségével hallgatatták el. Li Wenliang halála után országszerte egyre több szó kezdett esni a kínai cenzúra természetéről, a diktatúrában ritkán tapasztalható módon váltak témává a politikai hibák és visszaélések.

Xu maga is, amikor közzétette esszéjét, írt arról is, hogy várhatóan meg fogják büntetni, és írt arról is, hogy tanítási szabadságát már eleve korlátozták, mert egy évvel korábban megfogalmazott már kritikát a politikai vezetéssel szemben. Írását így azzal zárta, hogy nem elképzelhetetlen, hogy ez lesz az utolsó szöveg, amit valaha megírt.

Vasárnap Xu egyik barátja azt mondta a brit lapnak, hogy a professzort a hatóságok pekingi otthonában várták, amikor hazajött a holdújévi szabadságáról (amit szintén Kínában töltött). Hivatalos magyarázat szerint az utazás miatt van szükség karantén alkalmazására, de a barátja szerint nem erről van szó: otthona előtt folyamatosan emberek állnak, az utcán pedig egy megfigyelőautó áll. Péntek óta az internethez sem férhet hozzá.

Cikkének megjelenése óta Xu fiókját felfüggesztették a WeChat-en, és napokon át szinte senki nem tudta elérni. A legnagyobb kínai mikroblog, a Weibo felületéről teljesen lesöpörték a nevét, és a keresőoldalaon is csak évekkel ezelőtti, kormányzati oldalakon megjelent cikkeire lehet ráakadni a nevére keresve.

Egy másik barátja SMS-ben el tudta érni, de Xu a megfigyelése miatti félelmében csak nagyon röviden válaszolt. A héten amúgy két kínai újságíró is eltűnt, akik kritikusan tudósítottak a koronavírus kitöréséről, és a feltételezések szerint őrizetbe vették őket.