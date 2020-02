Az USA külképviseletté nyilvánított 5 Amerikában működő kínai szerkesztőséget, Peking tiltakozik

Peking szerdán tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy Washington diplomáciai képviseletté nyilvánította az Egyesült Államokban működő öt kínai médiumot.

Keng Suang kínai külügyi szóvivő sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: „az amerikai fél állandóan a sajtószabadságot reklámozza, de az Egyesült Államokban működő kínai sajtószervek tevékenységét megzavarja, és jelentősen akadályozza. Ez teljességgel észszerűtlen és elfogadhatatlan.” Kína emiatt felszólította az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel a kétoldalú bizalmat és együttműködést aláásó, elhibázott lépésekkel. A szóvivő továbbá hozzátette: a kínai fél fenntartja magának a jogot arra, hogy ellenlépést tegyen.

Az amerikai külügyminisztérium helyi idő szerint kedden jelentette be, hogy az Egyesült Államokban működő öt kínai médiumot diplomáciai képviseletté nyilvánította. A döntést azzal indokolta, hogy ez az öt amerikai székhelyű vállalat nem független hírszolgáltató, szerinte ugyanis a kínai kormány ellenőrzése alatt állnak.

A döntés a Hszinhua kínai állami hírügynökségre, a China Radio Internationalre, a CGTN kínai nemzetközi hírcsatornára és a China Daily, valamint a Zsemninzsipao (People's Daily) című napilapok amerikai terjesztőire vonatkozik. Külképviseleti minőségükben az öt médiumnak be kell majd jegyeztetniük az amerikai igazságügyi minisztériumnál az Egyesült Államokban foglalkoztatott munkatársaikat, nyilatkozatot kell tenniük ottani anyagi javaikról, újabb ingatlanok megvásárlásához pedig engedélyt kell kérniük a minisztériumtól. A külképviseleti besorolás számukra azonban nem fog diplomáciai mentességet biztosítani.

A kínai külügyi szóvivő egy másik ügy kapcsán újságírói kérdésre válaszolva közölte, hogy szerdai hatállyal bevonták a The Wall Street Journal című amerikai lap három, Kínában tevékenykedő munkatársának sajtóengedélyét. A döntést azzal indokolta, hogy a lap február 3-án közölt egy cikket, amelyet Peking a kínaiakkal szemben rasszistának és kirekesztőnek minősített. A kínai külügyminisztérium ezt követően felszólította az újságot, hogy kérjen hivatalosan is bocsánatot az írás miatt, és vonja felelősségre az érintetteket, de a The Wall Street Journal erre a kérésre mind ez idáig nem reagált - mondta a szóvivő. (MTI)