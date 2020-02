Még meg sincs a Giro d'Italia budapesti útvonala

Egyelőre a szükséges engedélyeket sem kapta meg a Giro d’Italia kerékpárosverseny a fővárosi önkormányzattól – értesült a Népszava. Gy. Németh Erzsébet kultúráért felelős főpolgármester-helyettes a lapnak azt mondta, az engedélyezési eljárás már megkezdődött, de a szervezők - más fontos dokumentumok mellett - a verseny helyszínrajzát sem mutatták be, márpedig ezek nélkül a főjegyző nem tud engedélyeket kiadni.

Az viszont már most látszik, hogy anyagi támogatást nem kap Budapesttől a kerékpárverseny, hiszen a fővárosi költségvetés nem tervez ilyesmivel. Azt nem tudni, hogyan befolyásolja ez a verseny megrendezését, a Népszava korábbi értesülései szerint ugyanis a kormány korábban számolt azzal, hogy Budapest is ad néhány százmillió forintot a Giro megrendezésére.

Gy. Németh ezt meg is erősítette, a fővárosnak fontosak ugyan a sportversenyek, ezért is engedélyezik a rendezést, de csak olyan megállapodást hajlandóak aláírni, ami nem jár pluszköltségekkel a főváros számára.

Eszerint tehát a szervezőknek a már garantált 7,8 milliárdos költségvetésbe kell beleférniük, ami Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos szerint nem lesz egyszerű, hiszen a pénz jelentős része az olasz szervezőknek jár a szállításért, a csapatok ellátásáért és szállásolásáért.

A magyar szervezők egyébként sem állnak jól, január végére mér készen kellett volna lennie az útvonaltervnek, de erről sem tudni még biztosat, csak hogy a pesti rakpart várhatóan kimarad a versenyből, a Népszava szerint azért, mert Kövér László nem szerette volna, hogy bicikliverseny haladjon el a parlament előtt.

Az útvonalat azért is mihamarabb tisztázni kellene, mert a verseny idején rendezik Budapesten a női kézilabda Final Fourt, az Európa futást, sőt másnap kezdődik az úszó Eb is. Révész már felvette azt is, hogy arra a hétvégére esetleg ingyenessé lehetne tenni a fővárosi tömegközlekedést, ez azonban jelentős bevételkiesést okozna Budapestnek, ezért nem biztos, hogy hajlandó lesz erre a főváros. A Giro egyébként május 9-én indul Budapestről, és az első három szakaszt Magyarországon rendezik.