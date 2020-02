Tényleg Günther Oettinger korábbi EU-biztos lett a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács társelnöke

Egy, a Magyar Közlönyben kedden megjelent határozatban 9 ember nevezett ki a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagjává, egyet pedig a társelnökévé. A 11 tagú tanács létrehozásáról még tavaly, az MTA kutatóhálózatának elvételekor döntöttek a Fideszben, és azt is tudni lehetett, hogy a tanács 11. tagja és másik társelnöke Palkovics László innovációs és technológiai miniszter lesz.

A Közlöny szerint a további kinevezések:

Ezek szerint tehát helyes volt a 168 Óra 2019 novemberi értesülése, hiszen ők is ezeket a neveket sorolták fel.

A legnagyobb meglepetés talán Günther Oettinger korábbi EU-biztos társelnöki posztja. Oettinger német politikus, Angela Merkel párttársa a CDU-ban, az Európai Bizottság energiaügyi, költségvetési és digitális gazdaságért felelős biztosa is volt. Energiaügyi biztosként a magyar kormánynak vele kellett tárgyalnia a közműcégek felvásárlásáról, a rezsicsökkentésről és a paksi bővítésről is. Utóbbi szükségességéről valószínűleg nem volt annyira nehéz Orbánéknak meggyőznie a biztost, aki híresen nagy híve a fosszilis energiahordozóknak és az atomenergiának, cserébe úgy gondolja, hogy a megújuló energia túlságosan nagy terhet jelent a gazdaságnak. Erről biztosként íratott is egy jelentést, amiben fel voltak sorolva az egyes energiaágazatokba folyó támogatások, majd Oettinger, mikor látta, hogy a fosszilis tüzelőanyagoknál és az atomenergiánál még a megújulóknál is brutálisabb számok szerepelnek, töröltette azokat a jelentésből.

Érdekes név még a listán Világi Oszkáré is, aki a leggazdagabb szlovákiai magyar, a dunaszerdahelyi focicsapat tulajdonosa, és a MOL szlovákiai cégének vezetője, na meg persze jó kapcsolatot ápol fideszes politikusokkal is.

A Nemzeti Tudománypolitikai Tanács egyébként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal működését felügyeli, fontos szerepe van a Magyar Tudományos Akadémia kiherélése utáni magyar tudományos életben.