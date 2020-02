A kormány elkezdett dolgozni az elektromos rollerek szabályozásán

A bérelhető és bárhol otthagyható elektromos rollerek tavaly nyáron kezdték nagy tömegben elárasztani az utcákat. Ezzel leginkább az amúgy is zsúfolt járdákat foglalták el, így mind egy helyben állva, mind a gyalogosok között száguldozva is képesek idegesíteni a budapestieket. (Erre egyébként egy külön tematikus Insta-oldal is indult.) Úgy látszik, lassan a kormány is reagál a helyzetre.

A legtöbb konfliktust az okozta, hogy a KRESZ alapján nem volt egyértelmű, hogy a 20-25 km/órával közlekedő e-rolleresek egyáltalán gyalogosnak minősülnek-e, míg tavaly novemberben a belügyminiszter ki nem mondta, hogy „az elektromos rollert a hatályos szabályozás alapján, külön eltérő rendelkezés hiányában csak segédmotoros kerékpárnak lehet megfeleltetni”. Vagyis elvileg nem közlekedhetnének velük a járdán, a gyalogosok között. De az a miniszteri válaszból is kiderült, hogy a szabályozást egyértelműsíteni kell. Közben több belvárosi kerületnek is korlátozásokat kellett bevezetnie az utcákon szétdobált rollerek miatt.

Most a jobbikos Farkas Gergely kérdésére, hogy mikorra várható az e-rollerekre vonatkozó széles körű szabályozás, Schanda Tamás államtitkár azt válaszolta: