Az ír külügy nem javasolja az utazást Olaszország koronavírus-sújtotta vidékeire

Az ír kormány közleményt adott ki, amiben kéri állampolgárait, ha lehet, ne utazzanak Olaszországnak olyan területeire, ahol már megjelent a kínai Vuhan városból származó új koronavírus. A vírus olaszországi megjelenése komoly aggodalmakat szült Európa-szerte, ugyanis a vírus gyorsan terjed Lombardia és Veneto tartományokban, február 22-én 40 fertőzöttet jelentettek, hétfőn pedig már 219-et.

Az olasz hatóságok igyekeznek elkülöníteni a fertőzötteket, tömegrendezvényeket is elhalasztottak, de a halottak száma az óvintézkedések ellenére hétfőn 5-re nőtt az országban.

Az írek mellett más államok is óvintézkedéseket vezettek be, Ausztria nem fogad vonatokat Észak-Olaszországból, Magyarországon pedig mérik a reptéren a fertőzési gócpontok közeléből érkezők testhőmérsékletét. Közben Magyarországon is karanténban tartanak 11, Észak-Olaszországból hazaérkezett középiskolást. (via Reuters)