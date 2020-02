Az ENSZ volt vezető klímatárgyalója szerint eljött a polgári engedetlenség ideje

Fotó: Pedro Fiuza/NurPhoto

„Ideje erőszakmentes politikai mozgalmakban részt venni, ahol csak lehetséges.”



Ezt írja a napokban megjelenő könyvében Christiana Figueres, az ENSZ volt vezető klímakutatója a Forbes cikke szerint, amit a Magyar Hang idéz. Figueres vezette a tárgyalásokat a 2015-os párizsi klímacsúcson, most pedig The Future We Choose: Surviving the Climate Crisis (A jövő, amit választunk: Túlélni a klímaválságot) címmel jelenik meg könyve stratégiai tanácsadójával, Tom Rivett-Carnac-al közösen.

Figueres szerint erőszakmenetes ellenállással lehet rávenni az intézményeket arra, hogy cselekedjenek klímaügyben. Emellett szerinte a szavazás is fontos módszer:

„Sokaknak kell úgy szavaznia, hogy a klímaváltozást tekintik elsődlegesnek. A klímavészhelyzet közben sürgősen rá kell vennünk azokat, akik magas pozíciókért indulnak, hogy a probléma nagyságához mért megoldásokat kínáljanak”, írja Figueres.

A szerzők támogatják az Extinction Rebellion mozgalmat és Greta Thunberget is, és felidézik azokat az aktivistákat, akik a klímaváltozáshoz fogható méretű problémákkal szemben értek el változást: Gandhit, Martin Luther Kinget és Nelson Mandelát.

„A polgári engedetlenség nemcsak egy erkölcsös választás, hanem a leghatásosabb módja annak, hogy hassunk a világpolitikára”, írják. (Magyar Hang via Forbes)