Karácsony: Nem a pénzen múlik, lesz-e klíma a hármas metrón

Szerdán leszavazta a Fővárosi Közgyűlés a fideszes Ughy Attila javaslatát arról, hogy szerepeljen az idei költségvetésben a klímák beszerelése a hármas metró kocsijaiba, írtuk korábban. A kormányoldalon úgy reagáltak a döntésre: lám, hiába kampányolt Karácsony Gergely a döglesztő metrómeleg ellen, úgy látszik, ő sem oldja meg a problémát. Aradszki András KDNP-s parlamenti képviselő például ezzel a Facebook-poszttal kommentálta a dolgot, de Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezetője is sajnálkozott.

Karácsony most a „kormányzati álhírgyárra” reagálva pofátlanságnak nevezte, hogy „azok, akik közvetve, vagy közvetlenül közreműködtek a bűncselekmény gyanúját is felvető orosz metrókocsi-beszerzésben, gazdáik politikai és oligarcháik gazdasági érdekeit kiszolgálva, most az új városvezetésen kérik számon a klímaberendezések hiányát”.

Karácsony szerint azért nem fogadták el a módosító javaslatot, mert a légkondi nem pénzkérdés, az rendelkezésre áll. Az viszont kérdés, hogy „a költségeket lenyeletjük-e az orosz beszállítóval, a városnak járó kötbér terhére. Ennek érdekében jelenleg is pereskedünk”.

Illetve kérdés, megtalálják-e „azt a műszaki megoldást, ami egyszerre garantálja a metrókocsik biztonságos üzemelését és klimatizálását. A BKV öt nagy külföldi klímagyártó cég képviselőivel folytat tárgyalásokat a legjobb műszaki megoldás kialakításáról. Ennek eredményeiről folyamatosan tájékoztatjuk majd a budapestieket”.

Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár erre azt írta, ha van pénz, az nagyon jó, akkor oldják is meg: