A Starbucksot „mélyen megrendítette” a műsor, amiből kiderült, hogy gyerekmunkások szedhetik a cég kávéját Guatemalában

Vasárnap számoltunk be arról, hogy a brit Channel 4 Dispatches című műsorának stábja Guatemalában látogatott meg kávéfarmokat, és kiderült, hogy több olyan farmon is 13 évesnél fiatalabb gyerekek szedik a kávét, amik a Nespressónak és a Starbucksnak is értékesítenek. A gyerekek rettenetes körülmények között dolgoznak, és egy nap alig keresik meg egy starbucksos latte árát. A Nespresso reakciójában azt írta, zéró toleranciát gyakorolnak a gyerekmunkával szemben, és azonnal kivizsgálják az ügyet, most a Starbucks is reagált a hírre.

Azt írták, hogy ők is zéró toleranciát hirdettek a gyerekmunkával szemben. „Mélyen megrendítette a vállalatot a műsor producerei által közölt hír, miszerint a három érintett gazdaság, amelyet felkerestek, lehetséges, hogy kávét adott el a Starbucksnak. A tájékoztatást követően azonnal vizsgálatot indítottunk az ügyben, amely során kiderült, hogy

a legutóbbi betakarítási időszakban nem vásároltunk kávét a kérdéses gazdaságokból.

A kérdés ugyanakkor aggasztó és az ügyben további lépéseket teszünk, mivel az érintett gazdaságok a 2019-es vizsgálaton megfeleltek a vállalat etikus beszerzési sztenderdjeinek, amelyek a kávéipar legátfogóbb előírásai.

Amennyiben olyan bejelentés érkezik vállalatunkhoz, amelyben azt állítják, hogy az ellátási láncunkban bárhol megsértik az olyan, zéró toleranciával kezelt kérdéseket, mint például a gyermekmunka, azonnal leállítjuk a kérdéses farmokról történő esetleges beszerzést. A felvásárlást egészen addig szüneteltetjük, amíg biztosak nem lehetünk abban, hogy az adott gazdaság teljes mértékben megfelel a szigorú etikus beszerzési követelményeinknek.”