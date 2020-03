London polgármestere az albérletárak befagyasztásának ígéretével indította el újraválasztási kampányát

London munkáspárti polgármestere, Sadiq Khan a héten indította el újraválasztási kampányát, és ennek központi témája lesz a lakhatás: Khan azzal kampányol, hogy ez a választás legyen egyben egy népszavazás is az albérletárak kordában tartásáról, írja a Guardian.

A választás május 7-én lesz majd, és Khan szerint ha a londoniak az újraválasztásával világos üzenetet küldhetnek a kormánynak arról is, hogy ellenőrzött árú albérletpiacra van szükség a városban. Khan már korábban is próbált benyújtani olyan javaslatokat, melyek beavatkozási eszközöket adhattak volna a város kezébe, de a konzervatív kormány miniszterei ezeket rendre visszadobták.

Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Londonban 2,4 millió albérlő él, akik jellemzően a bevételeik 43 százalékát költik lakhatásra. 2010 és 2020 között az albérletárak harmadával nőttek a brit fővárosban. Khan elmondása szerint tervének része, hogy létrehoznának egy bérlői tanácsot, melyben albérlők kapnának helyet, akik kidolgozhatnák a konkrét beavatkozások részleteit.

Hasonló intézkedésekre példákat több városból is ismerni: Berlinben nemrég fagyasztották be az albérletárakat, és a változtatás lényege, hogy a lakosság többségének lakbére nem emelkedik a jövedelméhez képest a következő öt évben, de Európa szerte találni még példákat beavatkozásokra, melyeket ebben a cikkben szedtünk össze.

London az egyik legerőteljesebb példája annak a lakhatási válságnak, ami Európa és a világ számos országának nagyvárosait sújtja, melyekben a munkahelyek még mindig ezekben a városokban összpontosulnak, de közben egyre kevesebben vannak, akik megengedhetnék maguknak, hogy ott éljenek. E világszerte sok problémát és feszültséget okozó jelenség okairól nemrég készült egy elég precíz dokumentumfilm is, amiről nemrég írtunk is, és amit a napokban meg is lehet nézni a Budapesti Építészeti Filmnapokon.