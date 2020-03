135 késszúrással végeztek a csecsen vezetés kritikusával Franciaországban

Még januárban holtan találták hotelszobájában a 44 éves Imran Alijevet, Csecsenföld Putyinbarát vezetésének ismert kritikusát a franciaországi Lille-ben.

A lille-i ügyészség most kiadott dokumentumai szerint a férfit 135 késszúrással ölték meg, előtte pedig szexuálisan is bántalmazták. Ebből is feltételezik, hogy Alijev halála összefüggésben állhat azzal, hogy többször éles kritikával illette Ramzan Kadirov csecsen elnököt.

A bűntény fő gyanúsítottja egy, valószínűleg Csecsenföldön élő orosz állampolgár. (The Times)