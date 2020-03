Na most legyen elég: késhetnek a Baby Yoda játékok a koronavírus miatt

A Disney Mandalorian című sorozatában van egy szereplő, Baby Yoda, aki az egyik részben nagyon nagyot húzott: azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy váratlan pillanatban

(vigyázat, spoiler!)

(spoiler vége)

Nem sokkal később a Hasbro bejelentette, hogy Baby Yoda figurákat dob piacra. A figura a megszólalásig hasonlít az egyetlen, igazi és hamisíthatatlan Baby Yodára, mindent megcsinál, amire ihletője képes, azaz mozgatja a füleit, pislog és nyög. Nem csoda, hogy emberek százezrei ott, abban a pillanatban eldöntötték: kell nekik egy Baby Yoda játékfigura otthonra és/vagy a munkahelyre, hogy a műanyag babára nézve bármikor felidézhessék a nagy pillanatot, a Leves Kortyolását.

Na, ezeknek az embereknek van most egy nagyon rossz hírünk:

úgy néz ki, hogy a koronavírus miatt késni fognak kis Baby Yoda babák.

A Hasbro ugyanis Kínában gyártatja a kis hősöket, ahol viszont sajnos több lakóövezetet, gyárat, sőt egész városokat is le kellett zárni a fránya koronavírus miatt. A cég meg is erősítette a CNN-nek, hogy valóban csúszhat a gyártás, Jim Silver, a Hasbro Baby Yoda-felelőse pedig azt mondta, különösen akkor maradhatnak szószban a Baby Yoda-rajongók, ha nyárra sem tudnak visszamenni a gyárakba a kínai munkások, hogy legyártsák a rajongók jól megérdemelt Yodáit. (via Index)