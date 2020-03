A gödöllői koronavírusos hallgató ment színházba szombaton

Bár Magyarországon eddig viszonylag kevés (négy) koronavírussal fertőzött beteget azonosítottak, mégis egymásnak ellentmondó információk is keringenek azzal kapcsolatban, hogy melyikük, mikor, hol, mit csinált. Különösen a két iráni hallgató esetét nehéz követni.

Délután megírtuk, hogy az egyikük február 29-én elment egy kortárs művészeti előadásra az Artus Stúdióba, a színház közleménye szerint a feleségével együtt. A színház majdnem egy héttel később, március 5-én értesült róla, hogy a férfinél azonosították a koronavírust, ezért a hivatalok útmutatása alapján az összes nézőt értesítették.

A közleményből nem derült ki egyértelműen, hogy a Semmelweis Egyetemre, vagy a gödöllői Szent István Egyetemre (SZIE) járó hallgató nézte-e meg az előadást.

A Szent István Egyetem központi épülete Gödöllőn Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

Korábban a SZIE közölte, hogy az ő hallgatójuk február 28-án érkezett haza Iránból, ami fertőzött területnek számít, és az egyetemi utasításoknak megfelelően jelentkezett is a kórházban. „A doktorandusz a visszaérkezését követően budapesti albérletében önkéntes karanténba vonult, egyetlen egyetemi campust sem látogatott meg, sem Gödöllőn, sem Budapesten” - írta az egyetem.

Ebből arra következtettünk, hogy a semmelweises hallgató mehetett 29-én színházba.

Az Artus Stúdiótól viszont most megtudtuk, hogy a gödöllői hallgató volt ott az előadáson, ami azt jelenti, hogy teljesen mégsem vonult önkéntes karanténba, legalábbis nem 28-án. Péntek délután Müller Cecília országos tisztifőorvos is arról beszélt, hogy a gödöllői doktorandusz betartotta az utasításokat, és a felesége az egyetlen szoros kontaktja. Pedig a sajtótájékoztató idején már tudni lehetett, hogy csütörtökön az előadás többi nézőjét is értesítették az ügyről, és a hatóságok is elkezdték felvenni velük a kapcsolatot, még ha ők nem is számítanak szoros kontaktnak.

Még mindig nem világos, mikor ment orvoshoz a semmelweises hallgató

A semmelweises beteg február 22-én érkezett Magyarországra, de az továbbra sem világos, hogy mikor jelentkezett orvosi vizsgálatra. Kásler Miklós miniszter csütörtökön azt mondta, február 24-én, az egyetem szerint viszont csak 28-án hívta fel a Semmelweis Kft. call centerét, és március 2-án ment orvoshoz.

Rákérdeztünk az egyetemnél az ellentmondásra, de csak annyit mondtak, hogy tartják magukat ahhoz, amit a közleményben írtak, és hozzátették, hogy nagyon fontos volt az ügyben a háziorvosuk szakértelme.

Müller pénteki sajtótájékoztatóján már nem került szóba ez a dátum, viszont kiderült, hogy február 28-án születésnapi partira ment, ahol húsz emberrel érintkezett, őket kikérdezték és elkülönítették. Ugyanígy a teheráni repülőjáratok utaslistáját is lekérték, onnan eddig kilenc kontaktszemélyt azonosítottak.