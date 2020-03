Az öbölháború óta nem zuhant ekkorát az olaj ára

Meredeken, közel harmadával csökkent a kőolaj világpiaci ára hétfőn a határidős jegyzésekben annak nyomán, hogy Szaúd-Arábia csökkentette az árakat, és bejelentette, hogy jelentősen növeli, napi 10 millió hordó fölé, nyersolajkitermelését áprilisban. Ekkora zuhanásra az öbölháború óta nem volt példa.

Fotó: KAZUHIRO NOGI/AFP

Az északi-tengeri Brent eddigi napi mélypontján a decemberi szállítású Brent 30,93 százalékos mínuszban, 31,27 dolláron, a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) pedig 33,77 százalékos veszteségben, 27,34 dolláron forgott.

Közép-európai idő szerint reggel fél nyolc körül a Brent 33,31 dolláron, 26,42 százalékos mínuszban, a WTI pedig 29,50 dolláron, 28,54 százalékos veszteségben állt.

Szaúd-Arábia azután indított árháborút, hogy múlt hét pénteken kudarcba fulladt a nagy olajexportáló országok szakminisztereinek egyeztetése. Oroszország nem támogatta a kitermelés még erősebb visszafogását a koronavírus-járványnak a keresletre és ezáltal az árakra gyakorolt negatív hatásainak kivédésére, amire válaszul a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) felmondta a kitermelést korlátozó megállapodást.

Az OPEC, illetve még pár termelő, köztük Oroszország szövetsége három évnyi együttműködés után ért véget, miután Szaúd-Arábia bejelentette, hogy napi tízmillió hordóval termelik növelni a kitermelést áprilisban. A jelenlegi termelési kvótát szabályzó megállapodás március végén jár le.

A Reuters elemzői szerint a világ legnagyobb olajexportőre most azért próbálhatja meg büntetni az oroszokat, mert Moszkva nem támogatta a múlt héten az OPEC javaslatát a termelés visszafogásáról. Szaúd-Arábia, Oroszország és több jelentősebb termelő 2014 és 2016 között már vívott hasonló harcokat az olajpiac felosztásáért, amikor a palagáz miatt a világ legnagyobb olajtermelőjévé előlépett Egyesült Államok terjeszkedésével szemben akartak fellépni. De nem nagyon jártak sikerrel: az USA folyamatosan újabb és újabb részesedést tudott szerezni.

A Goldman Sachs elemzése szerint az olajkilátásai még annál is borúsabbak, mint amilyenek 2014 novemberében voltak, amikor egy hasonló árháború elindult. Most ugyanis a koronavírus miatti keresletvisszaesés is jelentősen alakítja a helyzetet. A kínai gazdaság megtorpanása miatt ugyanis a világ legnagyobb olajimportőre kiesett a piacról, és ahogy terjed a koronavírus, úgy számítanak arra az elemzők, hogy világszerte csökkenni fog a kereslet.

Ezekre a fejleményekre érzékenyen reagáltak a befektetők is: hétfő reggeli előrejelzések szerint az európai és az amerikai piacok is a legnagyobb zuhanásukra készülhetnek a nap folyamán, amit a 2008-as válság óta látott a világ. (Reuters, MTI, Guardian)