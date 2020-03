Az enyhe tél miatt szokatlanul korán keltek téli álmukból a medvék

Szokatlanul enyhe volt az idei tél az északi féltekén, ennek egyik következménye, hogy a téli álmot alvó medvefajták egyedei a szokásosnál korábban ébredtek a hibernációból. A jelenséget Oroszországban, Finnországban és az Egyesült Államokban is megfigyelték. A Guardian cikke szerint ez aggodalmakat is ébresztett a szakértőkben, mert ennek következtében megszaporodhatnak az ember-medve konfliktusok.

A mérések alapján az idei volt a meteorológiai feljegyzések történetében a legmelegebb tél, az USA-ban pedig 2019 decembere és 2020 januárja is rekordmelegnek bizonyult.

A cikk szerint a moszkvai állatkert két himalájai medvéje egy hónappal hamarabb ébredt, mint szokott, a kanadai Banff nemzeti parkban pedig már március 3-án, minden eddiginél hamarabb láttak grizlit. A medvék már az USA legnagyobb nemzeti parkjában, a Yellowstone-ban is aktivizálódtak.

A szakértők szerint, bár kevés adatuk van a hibernációs trendekről, az évszakhoz képest szokatlan meleg komolyan összezavarhatja az állatokat, melyek így a szokottnál hamarabb ébredve azzal szembesülhetnek, hogy még korántsincs elég élelem a számukra.Chris Servheen, az amerikai vadvédelem volt grizlimentési koordinátora szerint a medvék a naposabb, melegebb idő hatására ébrednek fel, ami azért baj, mert "már nem maradhatnak elvermelve, de csak égetik az energiát, miközben a táplálékukul szolgáló növények még nem bújtak elő".

Márpedig ebből az következik, hogy a táplálék után kutató medvék lakott településekre keveredhetnek élelem után kutatva, növelve ezzel az ember-állat találkozások, és így a konfliktusok számát is. (Via The Guardian)